https://ria.ru/20250519/rossija-2017821822.html

Россия и Украина обсудят условия прекращения огня в закрытом режиме

Россия и Украина обсудят условия прекращения огня в закрытом режиме - РИА Новости, 19.05.2025

Россия и Украина обсудят условия прекращения огня в закрытом режиме

Россия и Украина в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями будут в закрытом режиме обсуждать детали своих предложений по прекращению огня,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:37:00+03:00

2025-05-19T13:37:00+03:00

2025-05-19T13:37:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия и Украина в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями будут в закрытом режиме обсуждать детали своих предложений по прекращению огня, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В завершение первой встречи - достаточно короткой - тем не менее была достигнута договоренность, что условия введения режима прекращения огня, точнее, предложения сторон будут рассматриваться в рамках контактной группы. Поэтому сейчас обе стороны готовят свои предложения, и, соответственно, они будут обсуждаться в том же закрытом переговорном режиме", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24". Как уточнил Мирошник, речь идет о "нюансах" и "механизмах", которые гарантировали бы, что прекращение огня будет путем к миру, а не к новой эскалации. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017752744.html

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