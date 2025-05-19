https://ria.ru/20250519/ris-2017820396.html

Глава минсельхоза Японии вспомнил, что покупал рис

Глава минсельхоза Японии вспомнил, что покупал рис - РИА Новости, 19.05.2025

Глава минсельхоза Японии вспомнил, что покупал рис

Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это на фоне разгорающегося скандала вокруг его высказываний о том, что никогда не покупал рис, так... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:27:00+03:00

2025-05-19T13:27:00+03:00

2025-05-19T13:27:00+03:00

токио

миядзаки (префектура)

есимаса хаяси

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ТОКИО, 19 мая - РИА Новости. Министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Таку Это на фоне разгорающегося скандала вокруг его высказываний о том, что никогда не покупал рис, так ему его и так дарят, теперь утверждает, что он все-таки покупал его - и даже на прошлой неделе. Министр сельского хозяйства Таку Это, в обязанности которого входит и решение проблемы роста цен на основной продукт японского рациона - рис, выступая на официальном мероприятии, заявил, что никогда не покупал рис, так как ему его и так много дарят. Высказывание прозвучало на фоне беспрецедентного роста цен на рис в последние месяцы - в два раза год к году. Для борьбы с этим правительство впервые в истории в мирное время и без стихийных бедствий было вынуждено начать продажи риса из государственных запасов. Первоначально мера была временной, но так как рост цен на рис продолжился, правительство продлило ее до июля. Позже Это завил, что он "сказал лишнего", но хотел бы "не столько отозвать свое высказывание, сколько скорректировать его". "Если говорить откровенно, то на этот раз мне бы очень хотелось, чтобы они продавали его как коричневый рис. Коричневый рис необходимо шлифовать, поэтому я хотел подчеркнуть, что мне бы очень хотелось, чтобы потребители покупали коричневый рис, даже если это коричневый рис, поэтому я так и сказал. Что касается моей реальной ситуации, то, как я уже много раз говорил, я посещаю супермаркеты два раза в неделю. И в Токио тоже. Моя жена в основном живет в Миядзаки, так что мы регулярно покупаем рис. И на прошлой неделе, хотя я не буду называть супермаркет, на наклейке я заметил мешок с надписью "смесь разных сортов риса", и я его купил", - прокомментировал журналистам министр свои заявления. Это также признал, что ему звонила супруга и высказала недовольство, а также сказала, что "такого количества, чтобы продавать, нет". "В семье только мы вдвоем, может быть, того, что мы получаем, достаточно, но если не хватает, мы идем покупать. Поэтому оказывается, что мы не всегда можем жить только за счет подарков, которые получаем... Это подарок от отдельных людей, от давних друзей. Некоторые каждый год дарят, а бывают годы, когда не дарят. Это подарок от частных лиц, и мои слова, что у меня его много, — это было преувеличением", - добавил он. Высказывания японского министра вызвали резкую критику не только со стороны оппозиционных сил, но и со стороны главы партнера Либерально-Демократической партии по правящей коалиции партии "Комэйто" Тэцуо Сайто. Вопрос о неподобающих высказываниях министра на фоне ситуации в стране был также поднят на пресс-конференции генерального секретаря правительства Ёсимасы Хаяси. Вопрос явно застал его врасплох, потому что он в течение почти полутора минут молчал, ожидая подсказок от помощников, а затем ответил, что правительству известно о происшедшем из СМИ, но он воздержится от комментариев, так как не знает подробностей.

https://ria.ru/20250518/yaponiya-2017692368.html

https://ria.ru/20240130/yaponiya-1924274142.html

токио

миядзаки (префектура)

япония

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токио, миядзаки (префектура), есимаса хаяси, япония, в мире