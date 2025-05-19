https://ria.ru/20250519/rfpi-2017957313.html

Россия и США могут быть отличными партнерами, заявил глава РФПИ

Россия и США могут быть отличными партнерами, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 19.05.2025

Россия и США могут быть отличными партнерами, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо обеих стран и РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:17:00+03:00

2025-05-19T23:17:00+03:00

2025-05-19T23:30:00+03:00

россия

сша

российский фонд прямых инвестиций

кирилл дмитриев

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо обеих стран и всего мира."Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо России, США и всего мира", - написал Дмитриев в социальной сети X, при этом используя эмодзи флагов РФ, США и планеты Земля.В понедельник президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.

https://ria.ru/20250420/glava-2012365950.html

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2025

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россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин