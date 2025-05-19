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Россия и США могут быть отличными партнерами, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 19.05.2025
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23:17 19.05.2025 (обновлено: 23:30 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/rfpi-2017957313.html
Россия и США могут быть отличными партнерами, заявил глава РФПИ
Россия и США могут быть отличными партнерами, заявил глава РФПИ - РИА Новости, 19.05.2025
Россия и США могут быть отличными партнерами, заявил глава РФПИ
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо обеих стран и РИА Новости, 19.05.2025
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россия
сша
российский фонд прямых инвестиций
кирилл дмитриев
дональд трамп
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо обеих стран и всего мира."Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо России, США и всего мира", - написал Дмитриев в социальной сети X, при этом используя эмодзи флагов РФ, США и планеты Земля.В понедельник президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.
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россия, сша, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин
Россия, США, Российский фонд прямых инвестиций, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин
Россия и США могут быть отличными партнерами, заявил глава РФПИ

Глава РФПИ Дмитриев: Россия и США могут быть отличными экономическими партнерами

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо обеих стран и всего мира.
"Россия и США могут и будут отличными партнерами по экономическому и инвестиционному сотрудничеству во благо России, США и всего мира", - написал Дмитриев в социальной сети X, при этом используя эмодзи флагов РФ, США и планеты Земля.
В понедельник президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта.
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