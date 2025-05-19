https://ria.ru/20250519/reyting-2017868626.html
МЭР прокомментировало присвоение России суверенного рейтинга за границей
МЭР прокомментировало присвоение России суверенного рейтинга за границей - РИА Новости, 19.05.2025
МЭР прокомментировало присвоение России суверенного рейтинга за границей
Присвоение России суверенного кредитного рейтинга от China Chengxin International Credit Rating (CCXI) свидетельствует о доверии партнеров и их уверенности в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:04:00+03:00
2025-05-19T16:04:00+03:00
2025-05-19T16:04:00+03:00
экономика
россия
украина
германия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Присвоение России суверенного кредитного рейтинга от China Chengxin International Credit Rating (CCXI) свидетельствует о доверии партнеров и их уверенности в стабильности российской финансовой системы, считают в Минэкономразвития. Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации. "Получение суверенного кредитного рейтинга от CCXI означает доверие партнеров к России и их уверенность в стабильности российской финансовой системы, что в дальнейшем будет способствовать развитию экономических и инвестиционных отношений со странами Азиатского региона", - прокомментировали в министерстве. Там также отметили, что экономика РФ остается устойчивой вопреки санкционному давлению. "Рост ВВП России в 2023-2024 годах превышал среднемировой (4,1% в 2023 году и 4,3% в 2024 году против 3,5% и 3,3% соответственно), что позволило закрепить позицию страны как четвертой крупнейшей экономики мира по ВВП по паритету покупательской способности, опередив Германию и Японию", - добавили в министерстве. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что для России характерны низкий уровень госдолга (14,5% ВВП) по сравнению с развитыми странами Запада и невысокий дефицит бюджета (1,7% ВВП).
https://ria.ru/20250519/reyting-2017775309.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, германия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Украина, Германия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР прокомментировало присвоение России суверенного рейтинга за границей
МЭР: суверенный рейтинг от CCXI свидетельствует о доверии партнеров к России
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Присвоение России суверенного кредитного рейтинга от China Chengxin International Credit Rating (CCXI) свидетельствует о доверии партнеров и их уверенности в стабильности российской финансовой системы, считают в Минэкономразвития.
Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации.
"Получение суверенного кредитного рейтинга от CCXI означает доверие партнеров к России и их уверенность в стабильности российской финансовой системы, что в дальнейшем будет способствовать развитию экономических и инвестиционных отношений со странами Азиатского региона", - прокомментировали в министерстве.
Там также отметили, что экономика РФ остается устойчивой вопреки санкционному давлению.
"Рост ВВП России в 2023-2024 годах превышал среднемировой (4,1% в 2023 году и 4,3% в 2024 году против 3,5% и 3,3% соответственно), что позволило закрепить позицию страны как четвертой крупнейшей экономики мира по ВВП по паритету покупательской способности, опередив Германию и Японию", - добавили в министерстве.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что для России характерны низкий уровень госдолга (14,5% ВВП) по сравнению с развитыми странами Запада и невысокий дефицит бюджета (1,7% ВВП).