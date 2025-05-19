https://ria.ru/20250519/reyting-2017775309.html
Эксперт оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin
Эксперт оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin - РИА Новости, 19.05.2025
Эксперт оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin
Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:12:00+03:00
2025-05-19T10:12:00+03:00
2025-05-19T10:12:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, прокомментировал РИА Новости руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации. "Рейтинг от Chengxin – это хорошая новость, и важен он по двум причинам. Во-первых, это фактическое подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, не просто в вопросе расчетов и вынужденного перенаправления торговых потоков, поскольку до этого ситуация выглядела немного странно. Наличие такого рейтинга теперь дает больше возможностей для работы с иностранными инвесторами из Китая и всего региона АТР, поскольку создан четкий бенчмарк по кредитному качеству и потенциальной доходности", - говорит эксперт. Во-вторых, по словам аналитика, важен сам уровень – "ВВВ+" является инвестиционным уровнем и довольно высоким, в полушаге от категории "А". Рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки, и это символично, добавляет Александров.
https://ria.ru/20250517/yarmarka-2017578883.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, китай, ави кэпитал
Экономика, Россия, Украина, Китай, АВИ Кэпитал
Эксперт оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin
Россия получила первый после начала СВО суверенный кредитный рейтинг за границей
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, прокомментировал РИА Новости руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.
Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации.
"Рейтинг от Chengxin – это хорошая новость, и важен он по двум причинам. Во-первых, это фактическое подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, не просто в вопросе расчетов и вынужденного перенаправления торговых потоков, поскольку до этого ситуация выглядела немного странно. Наличие такого рейтинга теперь дает больше возможностей для работы с иностранными инвесторами из Китая и всего региона АТР, поскольку создан четкий бенчмарк по кредитному качеству и потенциальной доходности", - говорит эксперт.
Во-вторых, по словам аналитика, важен сам уровень – "ВВВ+" является инвестиционным уровнем и довольно высоким, в полушаге от категории "А". Рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки, и это символично, добавляет Александров.