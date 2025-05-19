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Эксперт оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin - РИА Новости, 19.05.2025
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10:12 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/reyting-2017775309.html
Эксперт оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin
Эксперт оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin - РИА Новости, 19.05.2025
Эксперт оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin
Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:12:00+03:00
2025-05-19T10:12:00+03:00
экономика
россия
украина
китай
ави кэпитал
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, прокомментировал РИА Новости руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров. Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации. "Рейтинг от Chengxin – это хорошая новость, и важен он по двум причинам. Во-первых, это фактическое подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, не просто в вопросе расчетов и вынужденного перенаправления торговых потоков, поскольку до этого ситуация выглядела немного странно. Наличие такого рейтинга теперь дает больше возможностей для работы с иностранными инвесторами из Китая и всего региона АТР, поскольку создан четкий бенчмарк по кредитному качеству и потенциальной доходности", - говорит эксперт. Во-вторых, по словам аналитика, важен сам уровень – "ВВВ+" является инвестиционным уровнем и довольно высоким, в полушаге от категории "А". Рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки, и это символично, добавляет Александров.
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экономика, россия, украина, китай, ави кэпитал
Экономика, Россия, Украина, Китай, АВИ Кэпитал
Эксперт оценил высокий кредитный рейтинг России от китайского Chengxin

Россия получила первый после начала СВО суверенный кредитный рейтинг за границей

© РИА НовостиРоссийский рубль на фоне графика
Российский рубль на фоне графика - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Высокий кредитный рейтинг РФ от китайского агентства China Chengxin International Credit Rating – это подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, прокомментировал РИА Новости руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.
Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – "BBB+g" со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating. Это выше, чем было до спецоперации.
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"Рейтинг от Chengxin – это хорошая новость, и важен он по двум причинам. Во-первых, это фактическое подтверждение реального "разворота на Восток" в финансовой сфере, не просто в вопросе расчетов и вынужденного перенаправления торговых потоков, поскольку до этого ситуация выглядела немного странно. Наличие такого рейтинга теперь дает больше возможностей для работы с иностранными инвесторами из Китая и всего региона АТР, поскольку создан четкий бенчмарк по кредитному качеству и потенциальной доходности", - говорит эксперт.
Во-вторых, по словам аналитика, важен сам уровень – "ВВВ+" является инвестиционным уровнем и довольно высоким, в полушаге от категории "А". Рейтинга такого высокого уровня у России не было ни от одного из агентств американской тройки, и это символично, добавляет Александров.
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