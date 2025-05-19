https://ria.ru/20250519/rets-2017869748.html
РЭЦ представил принципы регулирования трансграничных банкротств
РЭЦ представил принципы регулирования трансграничных банкротств - РИА Новости, 19.05.2025
РЭЦ представил принципы регулирования трансграничных банкротств
Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Группы РЭЦ Сергей Селиверстов на сессии "Нам не... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:09:00+03:00
2025-05-19T16:09:00+03:00
2025-05-19T16:09:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Группы РЭЦ Сергей Селиверстов на сессии "Нам не параллельно": конкуренция судебных процессов в разных юрисдикциях" на Петербургском международном юридическом форуме рассказал о ведущейся в России работе по международно-правовому закреплению принципов трансграничных банкротств, первичным должно быть конвенционное регулирование.Он определил параллельное производство как судебное разбирательство по тождественному предмету между одними и теми же сторонами в судах в разных юрисдикциях."Параллельное производство при трансграничных банкротствах — это усложненные квалифицированные случаи, в решении которых у Группы РЭЦ, в которую входят страховое агентство ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК, накопился значительный опыт. Мы плотно работаем с Минэкономразвития над разработкой конвенции об основных принципах трансграничных банкротств", - сказал Селиверстов.Он представил четыре принципа конвенционного регулирования трансграничных банкротств с дружественными юрисдикциями.Во-первых, суд по месту регистрации должника должен обладать исключительной компетенцией на открытие и ведение банкротства должника. Практика Верховного Суда РФ в отношении банкротства иностранных компаний в российской юрисдикции должна рассматриваться как формулирование исключений из этого общего правила.Во-вторых, банкротное производство должно признаваться в зарубежных юрисдикциях ipso facto (в силу самого факта). Это, в том числе, подразумевает, что полномочия конкурсного управляющего должны признаваться за рубежом в силу его назначения, что позволит решить вопросы процессуального standing конкурсного управляющего в зарубежных юрисдикциях.Третий принцип — приоритет банкротной процедуры. Это означает, что при наличии открытого банкротства в какой-либо юрисдикции имущественные требования кредиторов к банкроту должны рассматриваться только в суде по месту открытия банкротства; любые "прямые"/"параллельные" иски индивидуальных кредиторов в отношении имущества банкрота в иностранных юрисдикциях должны быть прекращены или приостановлены; судебные акты банкротного суда, не требующие взыскания, признаются ipso facto в иностранных юрисдикциях.Наконец, четвертый принцип подразумевает, что только те судебные акты банкротного суда, которые требуют взыскания, подлежат признанию в иностранных юрисдикциях в результате экзекватуры (судебной процедуры признания и приведения в исполнение судебных актов иностранных судов).Посмотреть запись сессии "Нам не параллельно": конкуренция судебных процессов в разных юрисдикциях" можно на сайте ПМЮФ.
https://ria.ru/20250519/rets-2017849253.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ представил принципы регулирования трансграничных банкротств
РЭЦ представил принципы конвенционного регулирования трансграничных банкротств
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Группы РЭЦ Сергей Селиверстов на сессии "Нам не параллельно": конкуренция судебных процессов в разных юрисдикциях" на Петербургском международном юридическом форуме рассказал о ведущейся в России работе по международно-правовому закреплению принципов трансграничных банкротств, первичным должно быть конвенционное регулирование.
Он определил параллельное производство как судебное разбирательство по тождественному предмету между одними и теми же сторонами в судах в разных юрисдикциях.
"Параллельное производство при трансграничных банкротствах — это усложненные квалифицированные случаи, в решении которых у Группы РЭЦ, в которую входят страховое агентство ЭКСАР и РОСЭКСИМБАНК, накопился значительный опыт. Мы плотно работаем с Минэкономразвития над разработкой конвенции об основных принципах трансграничных банкротств", - сказал Селиверстов.
Он представил четыре принципа конвенционного регулирования трансграничных банкротств с дружественными юрисдикциями.
Во-первых, суд по месту регистрации должника должен обладать исключительной компетенцией на открытие и ведение банкротства должника. Практика Верховного Суда РФ в отношении банкротства иностранных компаний в российской юрисдикции должна рассматриваться как формулирование исключений из этого общего правила.
Во-вторых, банкротное производство должно признаваться в зарубежных юрисдикциях ipso facto (в силу самого факта). Это, в том числе, подразумевает, что полномочия конкурсного управляющего должны признаваться за рубежом в силу его назначения, что позволит решить вопросы процессуального standing конкурсного управляющего в зарубежных юрисдикциях.
Третий принцип — приоритет банкротной процедуры. Это означает, что при наличии открытого банкротства в какой-либо юрисдикции имущественные требования кредиторов к банкроту должны рассматриваться только в суде по месту открытия банкротства; любые "прямые"/"параллельные" иски индивидуальных кредиторов в отношении имущества банкрота в иностранных юрисдикциях должны быть прекращены или приостановлены; судебные акты банкротного суда, не требующие взыскания, признаются ipso facto в иностранных юрисдикциях.
Наконец, четвертый принцип подразумевает, что только те судебные акты банкротного суда, которые требуют взыскания, подлежат признанию в иностранных юрисдикциях в результате экзекватуры (судебной процедуры признания и приведения в исполнение судебных актов иностранных судов).
Посмотреть запись сессии "Нам не параллельно": конкуренция судебных процессов в разных юрисдикциях" можно на сайте ПМЮФ.