https://ria.ru/20250519/rets-2017850340.html

Made in Russia расширяет горизонты партнерства с Китаем

Made in Russia расширяет горизонты партнерства с Китаем - РИА Новости, 19.05.2025

Made in Russia расширяет горизонты партнерства с Китаем

Ряд эффективных финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта российской продукции и ее продвижения на китайском рынке обсудили на... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:18:00+03:00

2025-05-19T15:18:00+03:00

2025-05-19T15:18:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

китай

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Ряд эффективных финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта российской продукции и ее продвижения на китайском рынке обсудили на российско-китайском форуме, который проходит 19-20 мая в Хабаровске в рамках сессии "Made in Russia расширяет горизонты торгово-экономического партнерства", организованной при поддержке Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ), сообщает центр."Сегодня существует целый ряд эффективных финансовых и нефинансовых инструментов поддержки экспорта российской продукции и ее продвижения на китайском рынке, что значительно упрощает российским предпринимателям путь к китайским потребителям, которые уже высоко оценили отечественные товары", - говорится в сообщении."В 2024 году торговля между Россией и КНР достигла рекордной отметки в 244,81 миллиарда долларов. Примечательно, что вклад ННЭ (несырьевой неэнергетический экспорт - ред.) в рост торговли тоже увеличивается. При этом очевидно, что сохраняется потенциал как по увеличению абсолютных цифр, так и по диверсификации поставок. Китай – наш стратегический партнер, и за последние годы торгово-экономические связи двух стран значительно усилились. Российский бизнес успешно реализовывает свои проекты в Китае, однако, несмотря на огромный интерес китайских потребителей к российской продукции, выйти и закрепиться на рынке достаточно непросто. И тут важно понимать не просто правильный алгоритм действий, но и знать нюансы, чтобы избежать "подводных камней" и максимально эффективно наладить экспортные поставки, а после выхода на рынок закрепиться на нем и, что немаловажно, защитить свои права, например, на свой товарный знак", – сказал модератор сессии, директор по международному сотрудничеству и развитию РЭЦ Антон Цециновский, его слова привели в сообщении.Решение этих вопросов заложено в программу продвижения национального бренда "Сделано в России", которая по поручению президента РФ Владимира Путина была утверждена правительством. Ответственным координатором программы выступает РЭЦ."Программа "Сделано в России" многогранна. Одной из этих граней выступает содействие выстраиванию взаимовыгодных деловых связей – это направление бизнес-миссий. С другой стороны, перед нами стоит задача обеспечения того, чтобы и потребитель на внешних рынках понимал, что "Сделано в России" - это продукция, обладающая лучшими показателями качества, надежности, уникальности", – подчеркнул Цециновский.В сессии в качестве спикеров приняли участие руководитель отдела сертификации ООО "Энергия Экспорта" Виктория Цыдымпилова, генеральный директор ООО "ТК ЭйДиЭй Груп", ТД в г. Суйфэньхэ Антон Калинин, основатель агентства диджитал-маркетинга в Китае Mates-China.com, экс-сотрудник TikTok (Douyin), преподаватель НИУ ВШЭ программы "SMM-маркетинг в Китае" Анастасия Наседкина, председатель НКО "Союз китайских предпринимателей в России" Чжоу Лицюнь, заместитель начальника отдела продаж ООО "Дальрефтранс" (ГК Fesco) в г. Владивосток Константин Бурдин, а также бизнес-партнер компании Splat Global Наталья Аксенова.Эксперты-экспортеры поговорили о трудностях российского бизнеса и запросах китайских потребителей, а также о наиболее востребованных мерах поддержки и над чем сегодня работают регуляторы для обеспечения развития товаропроводящей инфраструктуры.

https://ria.ru/20250519/rets-2017849253.html

https://ria.ru/20250519/standarty-2017801829.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, китай, россия