https://ria.ru/20250519/rets-2017849253.html

РЭЦ рассказал про проблематику споров, связанных с экспортным страхованием

РЭЦ рассказал про проблематику споров, связанных с экспортным страхованием - РИА Новости, 19.05.2025

РЭЦ рассказал про проблематику споров, связанных с экспортным страхованием

Актуальные вопросы страховых споров обсудили на площадке ПМЮФ–2025, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:14:00+03:00

2025-05-19T15:14:00+03:00

2025-05-19T15:14:00+03:00

экономика

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Актуальные вопросы страховых споров обсудили на площадке ПМЮФ–2025, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов представил актуальную проблематику споров, связанных с экспортным страхованием."Особенность деятельности Группы РЭЦ, в структуру которой входят РОСЭКСИМБАНК и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР, в том, что мы страхуем экспортные поставки и, как правило, в большинстве случаев торговые предприятия иностранной компании находятся за пределами РФ, поэтому вопросы применения ст. 248.1 и ст. 248.2 арбитражно-процессуального кодекса РФ для нас перестают быть актуальны, у нас всегда встает задача дотянуться до должника за рубежом. Мы лишены того базового инструментария, который, казалось бы, предоставлен российским взыскателям российским законодательством", – рассказал Селиверстов на сессии "Страховые и перестраховочные споры: где судиться и как урегулировать, если спор не "розничный?".Среди экспертов также выступили президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, президент, председатель правления Российской национальной перестраховочной компании Наталья Карпова, судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заместитель председателя Совета судей Санкт-Петербурга Наталья Корчагина, управляющий партнер "Соколов, Маслов и Партнеры" Ифтихар Пиров, директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова.Модератором также выступил Селиверстов. Он отметил проблему, которая существует даже в дружественных странах."У нас широкая география деятельности, особенно в последние годы мы открываем для себя новые рынки. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся – проблема надлежащего уведомления российскими арбитражными судами иностранных ответчиков. Даже в дружественных государствах, таких, как Белоруссия, могут существовать очень жесткие требования к уведомлению российского ответчика", – сказал модератор.По его мнению, решению проблемы способствовали бы актуализация системы Соглашений о правовой помощи и внедрение ускоренных и прозрачных протоколов взаимодействия между уполномоченными органами. "Мы также рекомендуем российскому бизнесу активнее обращаться в дружественные, прежде всего, российские арбитражные учреждения при урегулировании международных споров", – резюмировал Селиверстов.Сессия организована Группой РЭЦ совместно с Всероссийским союзом страховщиков.

https://ria.ru/20250519/standarty-2017801829.html

https://ria.ru/20250519/eksport-2017800443.html

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экономика, экспорт, российский экспортный центр (рэц)