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РЭЦ рассказал про проблематику споров, связанных с экспортным страхованием - РИА Новости, 19.05.2025
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15:14 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/rets-2017849253.html
РЭЦ рассказал про проблематику споров, связанных с экспортным страхованием
РЭЦ рассказал про проблематику споров, связанных с экспортным страхованием - РИА Новости, 19.05.2025
РЭЦ рассказал про проблематику споров, связанных с экспортным страхованием
Актуальные вопросы страховых споров обсудили на площадке ПМЮФ–2025, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:14:00+03:00
2025-05-19T15:14:00+03:00
экономика
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Актуальные вопросы страховых споров обсудили на площадке ПМЮФ–2025, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов представил актуальную проблематику споров, связанных с экспортным страхованием."Особенность деятельности Группы РЭЦ, в структуру которой входят РОСЭКСИМБАНК и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР, в том, что мы страхуем экспортные поставки и, как правило, в большинстве случаев торговые предприятия иностранной компании находятся за пределами РФ, поэтому вопросы применения ст. 248.1 и ст. 248.2 арбитражно-процессуального кодекса РФ для нас перестают быть актуальны, у нас всегда встает задача дотянуться до должника за рубежом. Мы лишены того базового инструментария, который, казалось бы, предоставлен российским взыскателям российским законодательством", – рассказал Селиверстов на сессии "Страховые и перестраховочные споры: где судиться и как урегулировать, если спор не "розничный?".Среди экспертов также выступили президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, президент, председатель правления Российской национальной перестраховочной компании Наталья Карпова, судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заместитель председателя Совета судей Санкт-Петербурга Наталья Корчагина, управляющий партнер "Соколов, Маслов и Партнеры" Ифтихар Пиров, директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова.Модератором также выступил Селиверстов. Он отметил проблему, которая существует даже в дружественных странах."У нас широкая география деятельности, особенно в последние годы мы открываем для себя новые рынки. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся – проблема надлежащего уведомления российскими арбитражными судами иностранных ответчиков. Даже в дружественных государствах, таких, как Белоруссия, могут существовать очень жесткие требования к уведомлению российского ответчика", – сказал модератор.По его мнению, решению проблемы способствовали бы актуализация системы Соглашений о правовой помощи и внедрение ускоренных и прозрачных протоколов взаимодействия между уполномоченными органами. "Мы также рекомендуем российскому бизнесу активнее обращаться в дружественные, прежде всего, российские арбитражные учреждения при урегулировании международных споров", – резюмировал Селиверстов.Сессия организована Группой РЭЦ совместно с Всероссийским союзом страховщиков.
https://ria.ru/20250519/standarty-2017801829.html
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экономика, экспорт, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ рассказал про проблематику споров, связанных с экспортным страхованием

На площадке ПМЮФ–2025 обсудили актуальные вопросы страховых споров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкФлажок АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Флажок АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Флажок АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) . Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Актуальные вопросы страховых споров обсудили на площадке ПМЮФ–2025, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы Группы Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Сергей Селиверстов представил актуальную проблематику споров, связанных с экспортным страхованием.
"Особенность деятельности Группы РЭЦ, в структуру которой входят РОСЭКСИМБАНК и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР, в том, что мы страхуем экспортные поставки и, как правило, в большинстве случаев торговые предприятия иностранной компании находятся за пределами РФ, поэтому вопросы применения ст. 248.1 и ст. 248.2 арбитражно-процессуального кодекса РФ для нас перестают быть актуальны, у нас всегда встает задача дотянуться до должника за рубежом. Мы лишены того базового инструментария, который, казалось бы, предоставлен российским взыскателям российским законодательством", – рассказал Селиверстов на сессии "Страховые и перестраховочные споры: где судиться и как урегулировать, если спор не "розничный?".
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Среди экспертов также выступили президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, президент, председатель правления Российской национальной перестраховочной компании Наталья Карпова, судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заместитель председателя Совета судей Санкт-Петербурга Наталья Корчагина, управляющий партнер "Соколов, Маслов и Партнеры" Ифтихар Пиров, директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова.
Модератором также выступил Селиверстов. Он отметил проблему, которая существует даже в дружественных странах.
"У нас широкая география деятельности, особенно в последние годы мы открываем для себя новые рынки. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся – проблема надлежащего уведомления российскими арбитражными судами иностранных ответчиков. Даже в дружественных государствах, таких, как Белоруссия, могут существовать очень жесткие требования к уведомлению российского ответчика", – сказал модератор.
По его мнению, решению проблемы способствовали бы актуализация системы Соглашений о правовой помощи и внедрение ускоренных и прозрачных протоколов взаимодействия между уполномоченными органами. "Мы также рекомендуем российскому бизнесу активнее обращаться в дружественные, прежде всего, российские арбитражные учреждения при урегулировании международных споров", – резюмировал Селиверстов.
Сессия организована Группой РЭЦ совместно с Всероссийским союзом страховщиков.
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