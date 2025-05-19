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На Ставрополье ребенок погиб при ЧП на детской площадке
На Ставрополье ребенок погиб при ЧП на детской площадке - РИА Новости, 19.05.2025
На Ставрополье ребенок погиб при ЧП на детской площадке
Ребенок погиб на детской площадке из-за падения игровой конструкции в ставропольском Буденновске, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:09:00+03:00
2025-05-19T19:09:00+03:00
2025-05-19T19:49:00+03:00
происшествия
буденновск
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 19 мая — РИА Новости. Ребенок погиб на детской площадке из-за падения игровой конструкции в ставропольском Буденновске, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Прокуратурой края организована проверка по факту гибели несовершеннолетнего в Буденновском округе. По предварительным данным, днем 18 мая в поселке Херсонском Буденновского округа спортивно-игровая конструкция упала на ребенка. В результате погиб 11-летний мальчик", — уточнили в ведомстве.В прокуратуре отметили, что ход и итоги следственных действий, проводимых по факту происшествия, находятся на контроле надзорного ведомства.
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происшествия, буденновск, ставропольский край
Происшествия, Буденновск, Ставропольский край
На Ставрополье ребенок погиб при ЧП на детской площадке
В Буденновске ребенок погиб на детской площадке из-за падения конструкции