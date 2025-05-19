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Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025
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19:44 19.05.2025 (обновлено: 21:23 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/razgovor-2017929800.html
Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом
Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025
Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом
Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:44:00+03:00
2025-05-19T21:23:00+03:00
политика
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сша
дональд трамп
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.Основные заявления Путина:&quot;Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей&quot;.&quot;Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле —они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути&quot;.Основные заявления Трампа:Переговоры в СтамбулеПутин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250519/peskov-2017877703.html
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Заявление Путина после разговора с Трампом
Заявление Путина после разговора с Трампом.
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политика, владимир путин, россия, сша, дональд трамп, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, москва, стамбул, владимир мединский
Политика, Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Москва, Стамбул, Владимир Мединский

Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.
Основные заявления Путина:
  • президент назвал состоявшийся разговор содержательным, откровенным и весьма полезным;
  • он поблагодарил американского коллегу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины;
  • Москва выступает за остановку боевых действий, необходимо определить наиболее эффективные пути движения к миру;
  • Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня:
«

"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
  • главное — устранить первопричины этого кризиса;
  • Москва и Киев должны проявить максимум стремления к миру и найти те компромиссы, которые устроили бы все стороны:
«

"Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле —они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Песков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа
Вчера, 16:34
Основные заявления Трампа:
  • разговор с президентом России прошел очень хорошо;
  • глава Белого дома сообщил, что проинформировал Владимира Зеленского и партнеров по НАТО о результатах беседы;
  • условия прекращения огня на Украине могут обсуждать только две стороны конфликта;
  • Ватикан выразил готовность принять переговоры Москвы и Киева;
  • тон разговора с Путиным был отличным, Россия заинтересована в масштабной торговле с США после окончания конфликта.

Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков привел другие детали состоявшегося телефонного разговора. Помимо прочего, Путин и Трамп затронули тему обмена заключенными гражданами двух стран: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Лидеры также обсудили их возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Вчера, 08:00

Переговоры в Стамбуле

Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Украина ждет сегодня решения своей судьбы
Вчера, 08:00
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияСШАДональд ТрампУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025МоскваСтамбулВладимир Мединский
 
 
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