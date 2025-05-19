Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом
- президент назвал состоявшийся разговор содержательным, откровенным и весьма полезным;
- он поблагодарил американского коллегу за участие США в возобновлении прямых переговоров России и Украины;
- Москва выступает за остановку боевых действий, необходимо определить наиболее эффективные пути движения к миру;
- Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим прекращение огня:
"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей".
- главное — устранить первопричины этого кризиса;
- Москва и Киев должны проявить максимум стремления к миру и найти те компромиссы, которые устроили бы все стороны:
"Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле —они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути".
- разговор с президентом России прошел очень хорошо;
- глава Белого дома сообщил, что проинформировал Владимира Зеленского и партнеров по НАТО о результатах беседы;
- условия прекращения огня на Украине могут обсуждать только две стороны конфликта;
- Ватикан выразил готовность принять переговоры Москвы и Киева;
- тон разговора с Путиным был отличным, Россия заинтересована в масштабной торговле с США после окончания конфликта.
Позднее помощник российского лидера Юрий Ушаков привел другие детали состоявшегося телефонного разговора. Помимо прочего, Путин и Трамп затронули тему обмена заключенными гражданами двух стран: сейчас прорабатывается формат "девять на девять". Лидеры также обсудили их возможную встречу и сошлись во мнении, что она должна быть результативной, поэтому команды президентов займутся проработкой содержания саммита России и Соединенных Штатов.