https://ria.ru/20250519/razgovor-2017929800.html

Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом

Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025

Путин рассказал об итогах телефонного разговора с Трампом

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:44:00+03:00

2025-05-19T19:44:00+03:00

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политика

владимир путин

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сша

дональд трамп

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

москва

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня.Основные заявления Путина:"Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей"."Контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле —они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути".Основные заявления Трампа:Переговоры в СтамбулеПутин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего перемирия.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017877703.html

https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html

россия

сша

украина

москва

стамбул

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Заявление Путина после разговора с Трампом Заявление Путина после разговора с Трампом. 2025-05-19T19:44 true PT3M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

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