https://ria.ru/20250519/razgovor-2017890873.html

Путин проводит телефонный разговор с Трампом

Путин проводит телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025

Путин проводит телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп беседуют по телефону, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:39:00+03:00

2025-05-19T17:39:00+03:00

2025-05-19T22:58:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп беседуют по телефону, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома."Идет телефонный разговор Трампа с президентом России Путиным", — говорится в публикации.Автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин сообщил, что эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как уточнил сам журналист, президент созвонился с американским лидером из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус".Это уже третий разговор глав государств с момента вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, второй — 18 марта.Переговоры в СтамбулеО намерении позвонить российскому лидеру и обсудить с ним тему урегулирования украинского конфликта Трамп заявил на следующий день после первых за три года российско-украинских переговоров.Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. При этом он не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась 15 мая в Стамбуле, она продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. По его словам, Москва и Киев договорились в дальнейшем представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил также о готовности России продолжать диалог.

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https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

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