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Путин проводит телефонный разговор с Трампом
Путин проводит телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025
Путин проводит телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп беседуют по телефону, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:39:00+03:00
2025-05-19T17:39:00+03:00
2025-05-19T22:58:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп беседуют по телефону, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома."Идет телефонный разговор Трампа с президентом России Путиным", — говорится в публикации.Автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин сообщил, что эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как уточнил сам журналист, президент созвонился с американским лидером из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус".Это уже третий разговор глав государств с момента вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, второй — 18 марта.Переговоры в СтамбулеО намерении позвонить российскому лидеру и обсудить с ним тему урегулирования украинского конфликта Трамп заявил на следующий день после первых за три года российско-украинских переговоров.Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. При этом он не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась 15 мая в Стамбуле, она продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. По его словам, Москва и Киев договорились в дальнейшем представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил также о готовности России продолжать диалог.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Владимир Мединский, Москва