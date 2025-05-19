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Путин проводит телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025
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17:39 19.05.2025 (обновлено: 22:58 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/razgovor-2017890873.html
Путин проводит телефонный разговор с Трампом
Путин проводит телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 19.05.2025
Путин проводит телефонный разговор с Трампом
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп беседуют по телефону, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:39:00+03:00
2025-05-19T22:58:00+03:00
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
стамбул
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп беседуют по телефону, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома."Идет телефонный разговор Трампа с президентом России Путиным", — говорится в публикации.Автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин сообщил, что эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как уточнил сам журналист, президент созвонился с американским лидером из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус".Это уже третий разговор глав государств с момента вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, второй — 18 марта.Переговоры в СтамбулеО намерении позвонить российскому лидеру и обсудить с ним тему урегулирования украинского конфликта Трамп заявил на следующий день после первых за три года российско-украинских переговоров.Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. При этом он не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась 15 мая в Стамбуле, она продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. По его словам, Москва и Киев договорились в дальнейшем представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил также о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html
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россия, владимир путин, дональд трамп, сша, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, стамбул, владимир мединский, москва
Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Стамбул, Владимир Мединский, Москва

Путин проводит телефонный разговор с Трампом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин беседует по телефону
Президент России Владимир Путин беседует по телефону - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин беседует по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп беседуют по телефону, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновника Белого дома.
"Идет телефонный разговор Трампа с президентом России Путиным", — говорится в публикации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Украина ждет сегодня решения своей судьбы
Вчера, 08:00
Автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин сообщил, что эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Как уточнил сам журналист, президент созвонился с американским лидером из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус".
Это уже третий разговор глав государств с момента вступления Трампа в должность. В первый раз они пообщались 12 февраля, второй — 18 марта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мир — это война: Европа умрет без конфликта на Украине
Вчера, 08:00

Переговоры в Стамбуле

О намерении позвонить российскому лидеру и обсудить с ним тему урегулирования украинского конфликта Трамп заявил на следующий день после первых за три года российско-украинских переговоров.
Путин 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. При этом он не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Встреча состоялась 15 мая в Стамбуле, она продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. По его словам, Москва и Киев договорились в дальнейшем представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский заявил также о готовности России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле
17 мая, 08:00
 
РоссияВладимир ПутинДональд ТрампСШАВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025СтамбулВладимир МединскийМосква
 
 
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