https://ria.ru/20250519/raskolniki-2017908681.html

Сторонники ПЦУ отобрали три храма канонической УПЦ на западе Украины

Сторонники ПЦУ отобрали три храма канонической УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 19.05.2025

Сторонники ПЦУ отобрали три храма канонической УПЦ на западе Украины

Представители раскольнической Православной церкви Украины отобрали три храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области, сообщает в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:53:00+03:00

2025-05-19T17:53:00+03:00

2025-05-19T18:51:00+03:00

украина

черновицкая область

черновцы

дмитрий корчинский

владимир зеленский

украинская православная церковь

московский патриархат

служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины отобрали три храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области, сообщает в понедельник местный Союз православных журналистов (СПЖ). В частности, речь идет о храме Свято-Покровская церковь, о Серафимовском храме и Свято-Вознесенском Банченском монастыре. "В Черновцах неизвестные люди "перевели" в ПЦУ сразу три храма УПЦ. Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ в городе: Покровской, Васильевской и Серафимовской", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. По информации союза, никого из настоящих прихожан УПЦ указанных храмов на собрании не было. В собрании принимали участие три десятка человек - члены общин ПЦУ. Украинский националист Дмитрий Корчинский в октябре прошлого года заявлял, что владеет методикой по захвату храмов канонической УПЦ, утверждал, что его сторонники активно ее применяют. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20250515/khram-2017133838.html

https://ria.ru/20250328/khram-2007933823.html

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