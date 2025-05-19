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Сторонники ПЦУ отобрали три храма канонической УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 19.05.2025
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17:53 19.05.2025 (обновлено: 18:51 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/raskolniki-2017908681.html
Сторонники ПЦУ отобрали три храма канонической УПЦ на западе Украины
Сторонники ПЦУ отобрали три храма канонической УПЦ на западе Украины - РИА Новости, 19.05.2025
Сторонники ПЦУ отобрали три храма канонической УПЦ на западе Украины
Представители раскольнической Православной церкви Украины отобрали три храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области, сообщает в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:53:00+03:00
2025-05-19T18:51:00+03:00
украина
черновицкая область
черновцы
дмитрий корчинский
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины отобрали три храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области, сообщает в понедельник местный Союз православных журналистов (СПЖ). В частности, речь идет о храме Свято-Покровская церковь, о Серафимовском храме и Свято-Вознесенском Банченском монастыре. "В Черновцах неизвестные люди "перевели" в ПЦУ сразу три храма УПЦ. Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ в городе: Покровской, Васильевской и Серафимовской", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ. По информации союза, никого из настоящих прихожан УПЦ указанных храмов на собрании не было. В собрании принимали участие три десятка человек - члены общин ПЦУ. Украинский националист Дмитрий Корчинский в октябре прошлого года заявлял, что владеет методикой по захвату храмов канонической УПЦ, утверждал, что его сторонники активно ее применяют. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250515/khram-2017133838.html
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украина, черновицкая область, черновцы, дмитрий корчинский, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Черновицкая область, Черновцы, Дмитрий Корчинский, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Сторонники ПЦУ отобрали три храма канонической УПЦ на западе Украины

СПЖ: сторонники ПЦУ отобрали три храма УПЦ в Черновицкой области

© Фото : соцсетиНеизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ
Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : соцсети
Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины отобрали три храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области, сообщает в понедельник местный Союз православных журналистов (СПЖ).
В частности, речь идет о храме Свято-Покровская церковь, о Серафимовском храме и Свято-Вознесенском Банченском монастыре.
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
15 мая, 15:43
Черновцах неизвестные люди "перевели" в ПЦУ сразу три храма УПЦ. Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ в городе: Покровской, Васильевской и Серафимовской", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
По информации союза, никого из настоящих прихожан УПЦ указанных храмов на собрании не было. В собрании принимали участие три десятка человек - члены общин ПЦУ.
Украинский националист Дмитрий Корчинский в октябре прошлого года заявлял, что владеет методикой по захвату храмов канонической УПЦ, утверждал, что его сторонники активно ее применяют.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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УкраинаЧерновицкая областьЧерновцыДмитрий КорчинскийВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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