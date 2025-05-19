Сторонники ПЦУ отобрали три храма канонической УПЦ на западе Украины
СПЖ: сторонники ПЦУ отобрали три храма УПЦ в Черновицкой области
© Фото : соцсетиНеизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ
© Фото : соцсети
Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Представители раскольнической Православной церкви Украины отобрали три храма канонической Украинской православной церкви в Черновицкой области, сообщает в понедельник местный Союз православных журналистов (СПЖ).
В частности, речь идет о храме Свято-Покровская церковь, о Серафимовском храме и Свято-Вознесенском Банченском монастыре.
"В Черновцах неизвестные люди "перевели" в ПЦУ сразу три храма УПЦ. Неизвестные лица провели в офисном помещении голосование за переход в ПЦУ от имени трех общин УПЦ в городе: Покровской, Васильевской и Серафимовской", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте СПЖ.
По информации союза, никого из настоящих прихожан УПЦ указанных храмов на собрании не было. В собрании принимали участие три десятка человек - члены общин ПЦУ.
Украинский националист Дмитрий Корчинский в октябре прошлого года заявлял, что владеет методикой по захвату храмов канонической УПЦ, утверждал, что его сторонники активно ее применяют.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.