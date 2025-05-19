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Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России
Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России - РИА Новости, 19.05.2025
Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России
Российские военные за ночь сбили 35 дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:22:00+03:00
2025-05-19T07:22:00+03:00
2025-05-19T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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беспилотники
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили 35 дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России
Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над 3 российскими регионами