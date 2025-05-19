https://ria.ru/20250519/pvo-2017757139.html

Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России

Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России - РИА Новости, 19.05.2025

Cилы ПВО за ночь сбили 35 БПЛА над территорией России

Российские военные за ночь сбили 35 дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T07:22:00+03:00

2025-05-19T07:22:00+03:00

2025-05-19T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

беспилотники

россия

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили 35 дронов ВСУ над тремя регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов", — говорится в сводке.Бойцы ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

брянская область

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, республика крым, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, беспилотники, россия, вооруженные силы украины