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Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 19.05.2025
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23:05 19.05.2025 (обновлено: 23:20 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017956567.html
Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"
Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 19.05.2025
Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"
Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" на площадке центра "Сириус" в Сочи. РИА Новости, 19.05.2025
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владимир путин
образовательный центр "сириус"
общество
сочи
россия
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СИРИУС, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" на площадке центра "Сириус" в Сочи.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости. &quot;Нужно обязательно двигаться вперед. Это в полной мере созвучно духу самой идеи &quot;Сириуса&quot;. И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны&quot;.Образовательный фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача — выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. В 2015-м для их обучения создали центр "Сириус", который располагается на одноименной федеральной территории. Речь идет об экономически самостоятельном субъекте с собственным бюджетом и имуществом. Там работают не только образовательный, но и инновационный научно-технологический центр, а также президентский лицей, научно-технологический университет и колледж.
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Путин об истории образовательного центра "Сириус"
Путин об истории образовательного центра "Сириус".
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владимир путин, образовательный центр "сириус", общество, сочи, россия
Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Общество, Сочи, Россия

Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© POOL
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи. Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" на площадке центра "Сириус" в Сочи.
Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.
  • Центр "Сириус" стал уникальным явлением для России: на его площадке юные таланты получают широкие возможности для жизненного старта.
  • Молодежь здесь учится у выдающихся наставников и участвует в создании передовых технологий и продуктов.
  • Программа грантовой поддержки стала востребованной и важной для всего образовательного процесса, а также хорошим инструментом развития кадрового потенциала страны.
  • Новаторские подходы в преподавании, созданные в "Сириусе", необходимо масштабировать.
  • Центр должен принять участие в разработке новой методики преподавания творческих дисциплин в школе:
«

"Нужно обязательно двигаться вперед. Это в полной мере созвучно духу самой идеи "Сириуса". И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Образовательный фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача — выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. В 2015-м для их обучения создали центр "Сириус", который располагается на одноименной федеральной территории.
Речь идет об экономически самостоятельном субъекте с собственным бюджетом и имуществом. Там работают не только образовательный, но и инновационный научно-технологический центр, а также президентский лицей, научно-технологический университет и колледж.
Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре Сириус - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Вчера, 22:38
 
Владимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"ОбществоСочиРоссия
 
 
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