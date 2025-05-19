https://ria.ru/20250519/putin-2017956567.html
Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"
Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 19.05.2025
Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"
Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" на площадке центра "Сириус" в Сочи. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:05:00+03:00
2025-05-19T23:05:00+03:00
2025-05-19T23:20:00+03:00
владимир путин
образовательный центр "сириус"
общество
сочи
россия
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СИРИУС, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" на площадке центра "Сириус" в Сочи.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости. "Нужно обязательно двигаться вперед. Это в полной мере созвучно духу самой идеи "Сириуса". И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны".Образовательный фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача — выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. В 2015-м для их обучения создали центр "Сириус", который располагается на одноименной федеральной территории. Речь идет об экономически самостоятельном субъекте с собственным бюджетом и имуществом. Там работают не только образовательный, но и инновационный научно-технологический центр, а также президентский лицей, научно-технологический университет и колледж.
https://ria.ru/20250519/putin-2017953807.html
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Путин об истории образовательного центра "Сириус"
Путин об истории образовательного центра "Сириус".
2025-05-19T23:05
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PT2M16S
РИА Новости
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владимир путин, образовательный центр "сириус", общество, сочи, россия
Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Общество, Сочи, Россия
СИРИУС, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" на площадке центра "Сириус" в Сочи.
Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.
- Центр "Сириус" стал уникальным явлением для России: на его площадке юные таланты получают широкие возможности для жизненного старта.
- Молодежь здесь учится у выдающихся наставников и участвует в создании передовых технологий и продуктов.
- Программа грантовой поддержки стала востребованной и важной для всего образовательного процесса, а также хорошим инструментом развития кадрового потенциала страны.
- Новаторские подходы в преподавании, созданные в "Сириусе", необходимо масштабировать.
- Центр должен принять участие в разработке новой методики преподавания творческих дисциплин в школе:
«
"Нужно обязательно двигаться вперед. Это в полной мере созвучно духу самой идеи "Сириуса". И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны".
Владимир Путин
Президент России
Образовательный фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача — выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. В 2015-м для их обучения создали центр "Сириус", который располагается на одноименной федеральной территории.
Речь идет об экономически самостоятельном субъекте с собственным бюджетом и имуществом. Там работают не только образовательный, но и инновационный научно-технологический центр, а также президентский лицей, научно-технологический университет и колледж.