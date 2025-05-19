https://ria.ru/20250519/putin-2017956567.html

Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 19.05.2025

Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" на площадке центра "Сириус" в Сочи. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:05:00+03:00

2025-05-19T23:05:00+03:00

2025-05-19T23:20:00+03:00

владимир путин

образовательный центр "сириус"

общество

сочи

россия

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СИРИУС, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" на площадке центра "Сириус" в Сочи.Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости. "Нужно обязательно двигаться вперед. Это в полной мере созвучно духу самой идеи "Сириуса". И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны".Образовательный фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача — выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. В 2015-м для их обучения создали центр "Сириус", который располагается на одноименной федеральной территории. Речь идет об экономически самостоятельном субъекте с собственным бюджетом и имуществом. Там работают не только образовательный, но и инновационный научно-технологический центр, а также президентский лицей, научно-технологический университет и колледж.

https://ria.ru/20250519/putin-2017953807.html

сочи

россия

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Путин об истории образовательного центра "Сириус" Путин об истории образовательного центра "Сириус". 2025-05-19T23:05 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

владимир путин, образовательный центр "сириус", общество, сочи, россия