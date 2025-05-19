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Путин оценил эффективность программы грантовой поддержки - РИА Новости, 19.05.2025
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22:54 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017955634.html
Путин оценил эффективность программы грантовой поддержки
Путин оценил эффективность программы грантовой поддержки - РИА Новости, 19.05.2025
Путин оценил эффективность программы грантовой поддержки
Программа грантовой поддержки стала хорошим инструментом кадрового развития России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:54:00+03:00
2025-05-19T22:54:00+03:00
россия
владимир путин
общество
образование - общество
кадры
трудоустройство
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Программа грантовой поддержки стала хорошим инструментом кадрового развития России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Программа грантовой поддержки стала востребованной и важной для всего образовательного процесса, она стала хорошим инструментом развития кадрового потенциала страны", - сказал Путин на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".
https://ria.ru/20250206/putin-1997826022.html
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россия, владимир путин, общество, образование - общество, кадры, трудоустройство
Россия, Владимир Путин, Общество, Образование - Общество, Кадры, трудоустройство
Путин оценил эффективность программы грантовой поддержки

Путин счел программу грантовой поддержки хорошим инструментом кадрового развития

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© POOL
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Рабочая поездка президента Владимира Путина в Сочи
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Программа грантовой поддержки стала хорошим инструментом кадрового развития России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Программа грантовой поддержки стала востребованной и важной для всего образовательного процесса, она стала хорошим инструментом развития кадрового потенциала страны", - сказал Путин на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".
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РоссияВладимир ПутинОбществоОбразование - ОбществоКадрытрудоустройство
 
 
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