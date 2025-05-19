https://ria.ru/20250519/putin-2017955634.html
Путин оценил эффективность программы грантовой поддержки
Путин оценил эффективность программы грантовой поддержки - РИА Новости, 19.05.2025
Путин оценил эффективность программы грантовой поддержки
Программа грантовой поддержки стала хорошим инструментом кадрового развития России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:54:00+03:00
2025-05-19T22:54:00+03:00
2025-05-19T22:54:00+03:00
россия
владимир путин
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Программа грантовой поддержки стала хорошим инструментом кадрового развития России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Программа грантовой поддержки стала востребованной и важной для всего образовательного процесса, она стала хорошим инструментом развития кадрового потенциала страны", - сказал Путин на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".
https://ria.ru/20250206/putin-1997826022.html
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россия, владимир путин, общество, образование - общество, кадры, трудоустройство
Россия, Владимир Путин, Общество, Образование - Общество, Кадры, трудоустройство
Путин оценил эффективность программы грантовой поддержки
Путин счел программу грантовой поддержки хорошим инструментом кадрового развития