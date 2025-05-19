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Путин призвал изменить механизм распределения грантов - РИА Новости, 19.05.2025
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22:43 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017954621.html
Путин призвал изменить механизм распределения грантов
Путин призвал изменить механизм распределения грантов - РИА Новости, 19.05.2025
Путин призвал изменить механизм распределения грантов
Президент России Владимир Путин попросил правительство внести изменения в нормативные правовые акты, чтобы механизм распределения грантов отвечал задачам... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:43:00+03:00
2025-05-19T22:43:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство внести изменения в нормативные правовые акты, чтобы механизм распределения грантов отвечал задачам обеспечения не только технологического лидерства, но также культурного и ценностного суверенитета. Глава государства на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех" предложил распространить систему президентской грантовой поддержки одаренных студентов на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов, победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований. "Я прошу правительство внести необходимые изменения в соответствующие нормативные правовые акты с тем, чтобы механизм распределения грантов полнее отвечал не только задачам обеспечения технологического лидерства, но и нашего культурного, ценностного суверенитета", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин призвал изменить механизм распределения грантов

Путин: механизм распределения грантов должен обеспечить культурный суверенитет

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство внести изменения в нормативные правовые акты, чтобы механизм распределения грантов отвечал задачам обеспечения не только технологического лидерства, но также культурного и ценностного суверенитета.
Глава государства на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех" предложил распространить систему президентской грантовой поддержки одаренных студентов на юных спортсменов, музыкантов, художников, артистов, победителей и призеров авторитетных российских и международных творческих конкурсов, спортивных соревнований.
"Я прошу правительство внести необходимые изменения в соответствующие нормативные правовые акты с тем, чтобы механизм распределения грантов полнее отвечал не только задачам обеспечения технологического лидерства, но и нашего культурного, ценностного суверенитета", - сказал Путин.
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