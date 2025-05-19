https://ria.ru/20250519/putin-2017954502.html
Путин призвал масштабировать новаторские подходы "Сириуса" в преподавании
Путин призвал масштабировать новаторские подходы "Сириуса" в преподавании - РИА Новости, 19.05.2025
Путин призвал масштабировать новаторские подходы "Сириуса" в преподавании
Новаторские подходы в преподавании, созданные в центре "Сириус", нужно масштабировать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:42:00+03:00
2025-05-19T22:42:00+03:00
2025-05-19T22:42:00+03:00
россия
владимир путин
образование
образование - общество
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg
СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Новаторские подходы в преподавании, созданные в центре "Сириус", нужно масштабировать, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается "Сириуса", есть новаторские подходы и практики, которые рождаются, оттачиваются благодаря выдающимся педагогам и деятелям искусства. И их нужно обязательно масштабировать", - сказал Путин на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".
https://ria.ru/20250519/putin-2017952409.html
россия
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_aeb7678c46fff458d72306dc601f69f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, образование, образование - общество, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"
Россия, Владимир Путин, Образование, Образование - Общество, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус"
Путин призвал масштабировать новаторские подходы "Сириуса" в преподавании
Путин: подходы в преподавании, разработанные в "Сириусе", нужно масштабировать