https://ria.ru/20250519/putin-2017954502.html

Путин призвал масштабировать новаторские подходы "Сириуса" в преподавании

Путин призвал масштабировать новаторские подходы "Сириуса" в преподавании - РИА Новости, 19.05.2025

Путин призвал масштабировать новаторские подходы "Сириуса" в преподавании

Новаторские подходы в преподавании, созданные в центре "Сириус", нужно масштабировать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:42:00+03:00

2025-05-19T22:42:00+03:00

2025-05-19T22:42:00+03:00

россия

владимир путин

образование

образование - общество

образовательный центр "сириус"

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Новаторские подходы в преподавании, созданные в центре "Сириус", нужно масштабировать, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается "Сириуса", есть новаторские подходы и практики, которые рождаются, оттачиваются благодаря выдающимся педагогам и деятелям искусства. И их нужно обязательно масштабировать", - сказал Путин на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".

https://ria.ru/20250519/putin-2017952409.html

россия

федеральная территория "сириус"

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россия, владимир путин, образование, образование - общество, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"