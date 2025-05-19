https://ria.ru/20250519/putin-2017954356.html

Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов

Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов - РИА Новости, 19.05.2025

Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов

Президент России Владимир Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов для воспитания патриотизма у молодежи. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:42:00+03:00

2025-05-19T22:42:00+03:00

2025-05-19T22:42:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов для воспитания патриотизма у молодежи. "Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящий граждан, патриотов страны. Такое всестороннее и, повторю, в полном смысле гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования", - сказал Путин во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех". Президент отметил, что необходимо развивать и сберегать те лучшие традиции, которые отличали и дореволюционную, и советскую систему просвещения.

https://ria.ru/20250513/filmy-2016654624.html

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2025

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общество, россия, владимир путин