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Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов - РИА Новости, 19.05.2025
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22:42 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017954356.html
Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов
Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов - РИА Новости, 19.05.2025
Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов
Президент России Владимир Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов для воспитания патриотизма у молодежи. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:42:00+03:00
2025-05-19T22:42:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов для воспитания патриотизма у молодежи. "Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящий граждан, патриотов страны. Такое всестороннее и, повторю, в полном смысле гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования", - сказал Путин во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех". Президент отметил, что необходимо развивать и сберегать те лучшие традиции, которые отличали и дореволюционную, и советскую систему просвещения.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов

Путин: изучение гуманитарных предметов помогает воспитывать патриотизм

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов для воспитания патриотизма у молодежи.
"Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящий граждан, патриотов страны. Такое всестороннее и, повторю, в полном смысле гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования", - сказал Путин во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".
Президент отметил, что необходимо развивать и сберегать те лучшие традиции, которые отличали и дореволюционную, и советскую систему просвещения.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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