https://ria.ru/20250519/putin-2017954356.html
Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов
Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов - РИА Новости, 19.05.2025
Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов
Президент России Владимир Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов для воспитания патриотизма у молодежи. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:42:00+03:00
2025-05-19T22:42:00+03:00
2025-05-19T22:42:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_36:0:3090:1718_1920x0_80_0_0_07e71f0df39a4f5fdd4fe4463bdbfd49.jpg
СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов для воспитания патриотизма у молодежи. "Именно изучение гуманитарных предметов помогает воспитать настоящий граждан, патриотов страны. Такое всестороннее и, повторю, в полном смысле гармоничное развитие детей, молодежи должно лежать в основе всех уровней отечественного образования", - сказал Путин во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех". Президент отметил, что необходимо развивать и сберегать те лучшие традиции, которые отличали и дореволюционную, и советскую систему просвещения.
https://ria.ru/20250513/filmy-2016654624.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979753588_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_619f4f52c7d8ff732effa3fecb9495dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин отметил важность изучения гуманитарных предметов
Путин: изучение гуманитарных предметов помогает воспитывать патриотизм