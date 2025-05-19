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Путин назвал "Сириус" уникальным явлением для России - РИА Новости, 19.05.2025
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22:38 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017953919.html
Путин назвал "Сириус" уникальным явлением для России
Путин назвал "Сириус" уникальным явлением для России - РИА Новости, 19.05.2025
Путин назвал "Сириус" уникальным явлением для России
Центр "Сириус" стал уникальным явлением для России, на площадке юные таланты получают широкие возможности для жизненного старта, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:38:00+03:00
2025-05-19T22:38:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Центр "Сириус" стал уникальным явлением для России, на площадке юные таланты получают широкие возможности для жизненного старта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Общими усилиями многих людей, настоящей команды единомышленников "Сириус" стал уникальным явлением для нашей страны. Площадкой, где юные таланты, причем со всей России, получают широкие возможности для уверенного жизненного старта", - сказал Путин на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех". Президент отметил, что молодежь в "Сириусе" учится у выдающихся наставников и участвует в создании передовых технологий и продуктов.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал "Сириус" уникальным явлением для России

Путин: центр "Сириус" стал уникальным явлением для России

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Центр "Сириус" стал уникальным явлением для России, на площадке юные таланты получают широкие возможности для жизненного старта, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Общими усилиями многих людей, настоящей команды единомышленников "Сириус" стал уникальным явлением для нашей страны. Площадкой, где юные таланты, причем со всей России, получают широкие возможности для уверенного жизненного старта", - сказал Путин на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".
Президент отметил, что молодежь в "Сириусе" учится у выдающихся наставников и участвует в создании передовых технологий и продуктов.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и педагогами в концертном зале новой Средней специальной музыкальной школы Сириус - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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