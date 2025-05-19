https://ria.ru/20250519/putin-2017953919.html

Путин назвал "Сириус" уникальным явлением для России

Путин назвал "Сириус" уникальным явлением для России - РИА Новости, 19.05.2025

Путин назвал "Сириус" уникальным явлением для России

Центр "Сириус" стал уникальным явлением для России, на площадке юные таланты получают широкие возможности для жизненного старта, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:38:00+03:00

2025-05-19T22:38:00+03:00

2025-05-19T22:38:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Центр "Сириус" стал уникальным явлением для России, на площадке юные таланты получают широкие возможности для жизненного старта, заявил президент РФ Владимир Путин. "Общими усилиями многих людей, настоящей команды единомышленников "Сириус" стал уникальным явлением для нашей страны. Площадкой, где юные таланты, причем со всей России, получают широкие возможности для уверенного жизненного старта", - сказал Путин на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех". Президент отметил, что молодежь в "Сириусе" учится у выдающихся наставников и участвует в создании передовых технологий и продуктов.

https://ria.ru/20250519/putin-2017953696.html

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общество, россия, владимир путин