https://ria.ru/20250519/putin-2017953807.html
России важны прорывы в технологиях, спорте и искусстве, заявил Путин
России важны прорывы в технологиях, спорте и искусстве, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2025
России важны прорывы в технологиях, спорте и искусстве, заявил Путин
России важны как прорывы в технологиях, так и триумф в сфере спорта и искусства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:38:00+03:00
2025-05-19T22:38:00+03:00
2025-05-19T22:38:00+03:00
культура
россия
владимир путин
технологии
спорт
образовательный центр "сириус"
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. России важны как прорывы в технологиях, так и триумф в сфере спорта и искусства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для России одинаковы важны и значимы как прорывы в технологиях, так и триумф в сфере и спорта, и искусства", - сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".
https://ria.ru/20250519/putin-2017950433.html
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россия, владимир путин, технологии, спорт, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"
Культура, Россия, Владимир Путин, Технологии, Спорт, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус"
России важны прорывы в технологиях, спорте и искусстве, заявил Путин
Путин: России важны как прорывы в технологиях, так и триумф в спорте и искусстве