https://ria.ru/20250519/putin-2017953807.html

России важны прорывы в технологиях, спорте и искусстве, заявил Путин

России важны прорывы в технологиях, спорте и искусстве, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2025

России важны прорывы в технологиях, спорте и искусстве, заявил Путин

России важны как прорывы в технологиях, так и триумф в сфере спорта и искусства, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:38:00+03:00

2025-05-19T22:38:00+03:00

2025-05-19T22:38:00+03:00

культура

россия

владимир путин

технологии

спорт

образовательный центр "сириус"

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. России важны как прорывы в технологиях, так и триумф в сфере спорта и искусства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Для России одинаковы важны и значимы как прорывы в технологиях, так и триумф в сфере и спорта, и искусства", - сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".

https://ria.ru/20250519/putin-2017950433.html

россия

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россия, владимир путин, технологии, спорт, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"