https://ria.ru/20250519/putin-2017953696.html
Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей России
Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей России - РИА Новости, 19.05.2025
Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей России
Президент России Владимир Путин призвал плотно интегрировать образовательный центр "Сириус" в достижение национальных целей РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:35:00+03:00
2025-05-19T22:35:00+03:00
2025-05-19T22:35:00+03:00
россия
владимир путин
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образование
образование - общество
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал плотно интегрировать образовательный центр "Сириус" в достижение национальных целей РФ. "Нужно обязательно двигаться вперед. Это в полной мере созвучно духу самой идеи "Сириуса". И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны", - сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".
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россия, владимир путин, общество, образование, образование - общество
Россия, Владимир Путин, Общество, Образование, Образование - Общество
Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей России
Путин призвал плотно интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей