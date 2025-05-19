https://ria.ru/20250519/putin-2017953696.html

Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей России

Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей России - РИА Новости, 19.05.2025

Путин призвал интегрировать "Сириус" в достижение национальных целей России

Президент России Владимир Путин призвал плотно интегрировать образовательный центр "Сириус" в достижение национальных целей РФ. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:35:00+03:00

2025-05-19T22:35:00+03:00

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россия

владимир путин

общество

образование

образование - общество

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал плотно интегрировать образовательный центр "Сириус" в достижение национальных целей РФ. "Нужно обязательно двигаться вперед. Это в полной мере созвучно духу самой идеи "Сириуса". И здесь принципиально важно, чтобы он был плотно интегрирован в достижение наших национальных целей, чтобы возрастала его роль, вклад в развитие всей страны", - сказал глава государства на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".

https://ria.ru/20250519/putin-2017778585.html

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россия, владимир путин, общество, образование, образование - общество