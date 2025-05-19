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Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 19.05.2025
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22:28 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017952825.html
Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"
Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 19.05.2025
Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"
Президент России Владимир Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:28:00+03:00
2025-05-19T22:28:00+03:00
общество
сочи
владимир путин
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Путин приехал на территорию образовательного центра "Сириус" и осмотрел новое здание музыкальной школы. Кроме того, глава государства пообщался с воспитанниками образовательного центра. Образовательный фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Образовательный центр "Сириус" для обучения таких ребят создали по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи. Президент в 2020 году подписал закон о федеральной территории "Сириус". Теперь это экономически самостоятельный субъект с собственным бюджетом и имуществом. Территория располагается вдоль черноморского побережья, граничит с Сочи. Здесь работают образовательный центр "Сириус", президентский лицей, научно-технологический университет и колледж, инновационный научно-технологический центр.
https://ria.ru/20250519/putin-2017952409.html
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общество, сочи, владимир путин
Общество, Сочи, Владимир Путин
Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" в Сочи

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и педагогами в концертном зале новой Средней специальной музыкальной школы "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и педагогами в концертном зале новой Средней специальной музыкальной школы Сириус - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече с учащимися и педагогами в концертном зале новой Средней специальной музыкальной школы "Сириус"
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Путин приехал на территорию образовательного центра "Сириус" и осмотрел новое здание музыкальной школы. Кроме того, глава государства пообщался с воспитанниками образовательного центра.
Образовательный фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Образовательный центр "Сириус" для обучения таких ребят создали по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи.
Президент в 2020 году подписал закон о федеральной территории "Сириус". Теперь это экономически самостоятельный субъект с собственным бюджетом и имуществом. Территория располагается вдоль черноморского побережья, граничит с Сочи. Здесь работают образовательный центр "Сириус", президентский лицей, научно-технологический университет и колледж, инновационный научно-технологический центр.
Путин об истории образовательного центра Сириус - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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ОбществоСочиВладимир Путин
 
 
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