https://ria.ru/20250519/putin-2017952825.html

Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" - РИА Новости, 19.05.2025

Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех"

Президент России Владимир Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:28:00+03:00

2025-05-19T22:28:00+03:00

2025-05-19T22:28:00+03:00

общество

сочи

владимир путин

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыл заседание попечительского совета фонда "Талант и успех", передает корреспондент РИА Новости. В понедельник Путин приехал на территорию образовательного центра "Сириус" и осмотрел новое здание музыкальной школы. Кроме того, глава государства пообщался с воспитанниками образовательного центра. Образовательный фонд "Талант и успех" был учрежден в 2014 году, его задача - выявлять одаренных детей, проявляющих способности в гуманитарных и естественных науках, искусстве и спорте. Образовательный центр "Сириус" для обучения таких ребят создали по инициативе Путина в 2015 году на базе олимпийских объектов в Сочи. Президент в 2020 году подписал закон о федеральной территории "Сириус". Теперь это экономически самостоятельный субъект с собственным бюджетом и имуществом. Территория располагается вдоль черноморского побережья, граничит с Сочи. Здесь работают образовательный центр "Сириус", президентский лицей, научно-технологический университет и колледж, инновационный научно-технологический центр.

https://ria.ru/20250519/putin-2017952409.html

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общество, сочи, владимир путин