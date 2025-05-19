https://ria.ru/20250519/putin-2017952409.html

Путин высказался о развитии центра "Сириус"

Путин высказался о развитии центра "Сириус" - РИА Новости, 19.05.2025

Путин высказался о развитии центра "Сириус"

Цель олимпийского наследия в центре "Сириус" достигнута, но нужно идти вперед и дальше развивать площадку, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:26:00+03:00

2025-05-19T22:26:00+03:00

2025-05-19T22:30:00+03:00

россия

владимир путин

образовательный центр "сириус"

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Цель олимпийского наследия в центре "Сириус" достигнута, но нужно идти вперед и дальше развивать площадку, сказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра. В ходе беседы президент выразил надежду, что "Сириус" соответствует лучшим мировым стандартам и даже превосходит их. "В этом заключалась идея олимпийского наследия, чтобы оно служило нашей стране, служило людям наилучшим образом. В целом, считаю, что эта цель достигнута, нужно только идти дальше, развивать "Сириус". Создание такой музыкальной школы, где мы сейчас находимся, это движение в этом направлении", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250519/putin-2017778585.html

россия

федеральная территория "сириус"

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Путин об истории образовательного центра "Сириус" Путин об истории образовательного центра "Сириус". 2025-05-19T22:26 true PT2M16S

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россия, владимир путин, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"