https://ria.ru/20250519/putin-2017952409.html
Путин высказался о развитии центра "Сириус"
Путин высказался о развитии центра "Сириус" - РИА Новости, 19.05.2025
Путин высказался о развитии центра "Сириус"
Цель олимпийского наследия в центре "Сириус" достигнута, но нужно идти вперед и дальше развивать площадку, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:26:00+03:00
2025-05-19T22:26:00+03:00
2025-05-19T22:30:00+03:00
россия
владимир путин
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Цель олимпийского наследия в центре "Сириус" достигнута, но нужно идти вперед и дальше развивать площадку, сказал президент РФ Владимир Путин. Глава государства в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра. В ходе беседы президент выразил надежду, что "Сириус" соответствует лучшим мировым стандартам и даже превосходит их. "В этом заключалась идея олимпийского наследия, чтобы оно служило нашей стране, служило людям наилучшим образом. В целом, считаю, что эта цель достигнута, нужно только идти дальше, развивать "Сириус". Создание такой музыкальной школы, где мы сейчас находимся, это движение в этом направлении", - подчеркнул Путин.
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россия
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Путин об истории образовательного центра "Сириус"
Путин об истории образовательного центра "Сириус".
2025-05-19T22:26
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россия, владимир путин, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"
Россия, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус"
Путин высказался о развитии центра "Сириус"
Путин: цель олимпийского наследия в "Сириусе" достигнута, но нужно идти дальше