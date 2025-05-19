https://ria.ru/20250519/putin-2017951628.html

Путин рассказал, о каких профессиях мечтал в детстве

Путин рассказал, о каких профессиях мечтал в детстве - РИА Новости, 19.05.2025

Путин рассказал, о каких профессиях мечтал в детстве

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в детстве мечтал о героических профессиях, например, летчика или моряка. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T22:21:00+03:00

2025-05-19T22:21:00+03:00

2025-05-19T22:21:00+03:00

общество

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образование - общество

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что в детстве мечтал о героических профессиях, например, летчика или моряка. Глава государства в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра. В ходе беседы он ответил на вопрос о том, о чем он мечтал в детстве. Глава государства отметил, что не помнит точно, о чем мечтал в пять лет, но когда стал взрослее, то стал мечтать о будущей профессии. "Летчиком хотел быть, моряком. Такие героические профессии выбирал. Но постепенно сформировался как личность, как человек, и меня, конечно, очень привлекало то, как действуют люди, как живут люди, посвящающие свою жизнь своей стране. Отсюда возникло желание внешней разведки и дальше пошло и пришло к тому, чем я сегодня занимаюсь" - сказал Путин. Он пожелал детям, чтобы они выбирали для себя то дело, которому они готовы посвятить свою жизнь. "Тогда и жизнь будет интересной, и результатов вы будете добиваться максимальных в том деле, которому эту жизнь вы посвящаете", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20250519/bezrabotnye-1599982658.html

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общество, россия, владимир путин, трудоустройство, образование - общество