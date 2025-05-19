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Путин объяснил, что понимает под родительской любовью - РИА Новости, 19.05.2025
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22:04 19.05.2025 (обновлено: 22:21 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017949938.html
Путин объяснил, что понимает под родительской любовью
Путин объяснил, что понимает под родительской любовью - РИА Новости, 19.05.2025
Путин объяснил, что понимает под родительской любовью
Президент России Владимир Путин отметил, что в родительской любви важны не только "обнимашки", но и уважение выбора своего ребенка, приведя в пример собственных РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:04:00+03:00
2025-05-19T22:21:00+03:00
россия
владимир путин
общество
любовь
образовательный центр "сириус"
образование
образование - общество
трудоустройство
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в родительской любви важны не только "обнимашки", но и уважение выбора своего ребенка, приведя в пример собственных родителей. Путин в понедельник работает в "Сириусе", президент провел встречу с учащимися образовательного центра. "Мои родители всегда при решении каких-то вопросов семейного быта, при решении каких-то вопросов, связанных с моим будущим, хочу это подчеркнуть, всегда делали выбор в мою пользу. И это у меня твердо сидит в сознании. Это такая благодарность моим родителям за то, что они так ко мне относились. С такой любовью. Вот в этом и проявляется любовь. А не только в чмокании, в обнимашках, в поцеловашках. Хотя это тоже важно", - сказал Путин в ходе посещения "Сириуса". Президент подчеркнул, что подобное отношение родителей повлияло на формирование его как человека. Кроме того, глава государства вспомнил, как родители поддержали его решение не связывать свою карьеру с профессиональным спортом, несмотря на то что это "было проще". "Я сделал свой выбор, который, выглядел достаточно сложно в тот момент. И когда родители увидели, что это мой выбор, я до сих пор это помню. Они отнеслись к этому с большим уважением. В конечном итоге не стали мне мешать, наоборот, поддержали. И вот так было всегда. По всем вопросам они всегда делали выбор в мою пользу. Я никогда этого не забуду и всегда буду им за это благодарен", - отметил президент.
https://ria.ru/20250519/putin-2017949475.html
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россия, владимир путин, общество, любовь, образовательный центр "сириус", образование, образование - общество, трудоустройство
Россия, Владимир Путин, Общество, Любовь, Образовательный центр "Сириус", Образование, Образование - Общество, трудоустройство
Путин объяснил, что понимает под родительской любовью

Путин заявил, что в родительской любви важно уважение к выбору

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в родительской любви важны не только "обнимашки", но и уважение выбора своего ребенка, приведя в пример собственных родителей.
Путин в понедельник работает в "Сириусе", президент провел встречу с учащимися образовательного центра.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Вчера, 22:00
"Мои родители всегда при решении каких-то вопросов семейного быта, при решении каких-то вопросов, связанных с моим будущим, хочу это подчеркнуть, всегда делали выбор в мою пользу. И это у меня твердо сидит в сознании. Это такая благодарность моим родителям за то, что они так ко мне относились. С такой любовью. Вот в этом и проявляется любовь. А не только в чмокании, в обнимашках, в поцеловашках. Хотя это тоже важно", - сказал Путин в ходе посещения "Сириуса".
Президент подчеркнул, что подобное отношение родителей повлияло на формирование его как человека. Кроме того, глава государства вспомнил, как родители поддержали его решение не связывать свою карьеру с профессиональным спортом, несмотря на то что это "было проще".
"Я сделал свой выбор, который, выглядел достаточно сложно в тот момент. И когда родители увидели, что это мой выбор, я до сих пор это помню. Они отнеслись к этому с большим уважением. В конечном итоге не стали мне мешать, наоборот, поддержали. И вот так было всегда. По всем вопросам они всегда делали выбор в мою пользу. Я никогда этого не забуду и всегда буду им за это благодарен", - отметил президент.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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