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Путин назвал любовь главной ценностью - РИА Новости, 19.05.2025
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22:00 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/putin-2017949475.html
Путин назвал любовь главной ценностью
Путин назвал любовь главной ценностью - РИА Новости, 19.05.2025
Путин назвал любовь главной ценностью
Президент России Владимир Путин назвал любовь главной ценностью. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:00:00+03:00
2025-05-19T22:00:00+03:00
россия
владимир путин
общество
любовь
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал любовь главной ценностью. Путин в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра. "Библейская ценность - она одна, самая главная - это любовь, любовь к тому, что ты делаешь, к окружающему миру, людям, которые тебя окружают", - сказал президент на встрече. Глава государства отметил, что художники должны самостоятельно определять, что ими движет, и что именно они хотят донести свои зрителям. "Важен сам художник, его отношение к миру. В этом, мне кажется, есть суть. И это не просто сделать... фильм. Важно иметь талант к тому, что вы изображаете, но еще важнее - быть в состоянии донести до зрителя свое отношение к тому, что вы изображаете. Это самое главное, самое сложное, но самое дорогое", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250504/putin--2014875309.html
https://ria.ru/20250512/putin-2016424746.html
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россия, владимир путин, общество, любовь
Россия, Владимир Путин, Общество, Любовь
Путин назвал любовь главной ценностью

Путин назвал любовь главной библейской ценностью

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал любовь главной ценностью.
Путин в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра.
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"Библейская ценность - она одна, самая главная - это любовь, любовь к тому, что ты делаешь, к окружающему миру, людям, которые тебя окружают", - сказал президент на встрече.
Глава государства отметил, что художники должны самостоятельно определять, что ими движет, и что именно они хотят донести свои зрителям.
"Важен сам художник, его отношение к миру. В этом, мне кажется, есть суть. И это не просто сделать... фильм. Важно иметь талант к тому, что вы изображаете, но еще важнее - быть в состоянии донести до зрителя свое отношение к тому, что вы изображаете. Это самое главное, самое сложное, но самое дорогое", - добавил глава государства.
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