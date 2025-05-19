https://ria.ru/20250519/putin-2017948492.html

Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано

Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано - РИА Новости, 19.05.2025

Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано

Президент России Владимир Путин признался, что никогда не играл на фортепиано и сожалеет об этом. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T21:49:00+03:00

2025-05-19T21:49:00+03:00

2025-05-19T22:06:00+03:00

россия

владимир путин

образовательный центр "сириус"

федеральная территория "сириус"

музыка

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что никогда не играл на фортепиано и сожалеет об этом."Я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. И сожалею об этом, потому что это, конечно, обогащает", - сказал Путин во время встречи с воспитанниками музыкальной школы в образовательном центре "Сириус".Он отметил, что музыка, как и живопись, если они с детства являются частью жизни, формируют личность, формируют мировоззрение человека, его отношение к окружающему миру и к себе.Президент в понедельник посетил среднюю специальную музыкальную школу "Сириус", встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра и лауреатами конкурса "Созвездие".Музыкальная школа "Сириус" для учеников с 1 по 11 классы начала работать 1 сентября 2024 года. Она стала двенадцатой в числе средних специальных музыкальных школ, которые дают выпускникам одновременно музыкальное и среднее образование, отмечено в сообщении на сайте Кремля. По окончании обучения выпускники этой школы могут поступать в высшие музыкальные учебные заведения страны.В корпусе школы расположены более 60 учебных и музыкальных классов, гримерные комнаты, фонотека, студия звукозаписи и концертный зал. Одновременно здесь могут учиться до 250 молодых музыкантов. Обучение ведется по трем профильным направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты. Большое внимание в школе уделяют регулярной концертной практике, созданию творческой среды, взаимодействию с ведущими музыкантами страны.

https://ria.ru/20250513/putin-2016752980.html

https://ria.ru/20250325/putin-2007250359.html

россия

федеральная территория "сириус"

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россия, владимир путин, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус", музыка