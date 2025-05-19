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Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано - РИА Новости, 19.05.2025
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21:49 19.05.2025 (обновлено: 22:06 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017948492.html
Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано
Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано - РИА Новости, 19.05.2025
Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано
Президент России Владимир Путин признался, что никогда не играл на фортепиано и сожалеет об этом. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T21:49:00+03:00
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россия
владимир путин
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
музыка
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что никогда не играл на фортепиано и сожалеет об этом."Я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. И сожалею об этом, потому что это, конечно, обогащает", - сказал Путин во время встречи с воспитанниками музыкальной школы в образовательном центре "Сириус".Он отметил, что музыка, как и живопись, если они с детства являются частью жизни, формируют личность, формируют мировоззрение человека, его отношение к окружающему миру и к себе.Президент в понедельник посетил среднюю специальную музыкальную школу "Сириус", встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра и лауреатами конкурса "Созвездие".Музыкальная школа "Сириус" для учеников с 1 по 11 классы начала работать 1 сентября 2024 года. Она стала двенадцатой в числе средних специальных музыкальных школ, которые дают выпускникам одновременно музыкальное и среднее образование, отмечено в сообщении на сайте Кремля. По окончании обучения выпускники этой школы могут поступать в высшие музыкальные учебные заведения страны.В корпусе школы расположены более 60 учебных и музыкальных классов, гримерные комнаты, фонотека, студия звукозаписи и концертный зал. Одновременно здесь могут учиться до 250 молодых музыкантов. Обучение ведется по трем профильным направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты. Большое внимание в школе уделяют регулярной концертной практике, созданию творческой среды, взаимодействию с ведущими музыкантами страны.
https://ria.ru/20250513/putin-2016752980.html
https://ria.ru/20250325/putin-2007250359.html
россия
федеральная территория "сириус"
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россия, владимир путин, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус", музыка
Россия, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус", Музыка
Путин сожалеет, что никогда не играл на фортепиано

Путин признался, что сожалеет, что никогда не играл на фортепиано

© РИА Новости / Яна Лапикова | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Яна Лапикова
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин признался, что никогда не играл на фортепиано и сожалеет об этом.
"Я, к сожалению, не играл на фортепиано никогда. И сожалею об этом, потому что это, конечно, обогащает", - сказал Путин во время встречи с воспитанниками музыкальной школы в образовательном центре "Сириус".
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13 мая, 19:57
Он отметил, что музыка, как и живопись, если они с детства являются частью жизни, формируют личность, формируют мировоззрение человека, его отношение к окружающему миру и к себе.
Президент в понедельник посетил среднюю специальную музыкальную школу "Сириус", встретился с учащимися, выпускниками и педагогами образовательного центра и лауреатами конкурса "Созвездие".
Музыкальная школа "Сириус" для учеников с 1 по 11 классы начала работать 1 сентября 2024 года. Она стала двенадцатой в числе средних специальных музыкальных школ, которые дают выпускникам одновременно музыкальное и среднее образование, отмечено в сообщении на сайте Кремля. По окончании обучения выпускники этой школы могут поступать в высшие музыкальные учебные заведения страны.
В корпусе школы расположены более 60 учебных и музыкальных классов, гримерные комнаты, фонотека, студия звукозаписи и концертный зал. Одновременно здесь могут учиться до 250 молодых музыкантов. Обучение ведется по трем профильным направлениям: фортепиано, оркестровые струнные инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты. Большое внимание в школе уделяют регулярной концертной практике, созданию творческой среды, взаимодействию с ведущими музыкантами страны.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Культура должна быть доступна всем россиянам, заявил Путин
25 марта, 17:36
 
РоссияВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"Федеральная территория "Сириус"Музыка
 
 
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