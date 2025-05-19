https://ria.ru/20250519/putin-2017940179.html
Путин рассказал, как пришла идея названия образовательного центра "Сириус"
Путин рассказал, как пришла идея названия образовательного центра "Сириус" - РИА Новости, 19.05.2025
Путин рассказал, как пришла идея названия образовательного центра "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что идея названия образовательного центра "Сириус" возникла после того, как он попросил своих помощников назвать самую... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:57:00+03:00
2025-05-19T20:57:00+03:00
2025-05-19T22:32:00+03:00
общество
россия
владимир путин
образование
образование - общество
образовательный центр "сириус"
федеральная территория "сириус"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017952276_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e2733e00d11ded206924f6f9c4a499d8.jpg
СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что идея названия образовательного центра "Сириус" возникла после того, как он попросил своих помощников назвать самую яркую звезду на небосклоне. Путин в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра. "Как само название пришло в голову. Попросил назвать мне моих помощников самую яркую звезду на небосклоне - Сириус. Поскольку сюда должны ехать одаренные молодые люди, одаренные дети, подростки, так возникло само название "Сириус", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250519/peskov-2017936176.html
россия
федеральная территория "сириус"
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017952276_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_efe0de00df6249c95a1b3b9a99bcf07a.jpg
Путин об истории образовательного центра "Сириус"
Путин об истории образовательного центра "Сириус".
2025-05-19T20:57
true
PT2M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, образование, образование - общество, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус"
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование, Образование - Общество, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус"
Путин рассказал, как пришла идея названия образовательного центра "Сириус"
Путин: название центра Сириус символизирует то, что туда едут яркие подростки