https://ria.ru/20250519/putin-2017940179.html

Путин рассказал, как пришла идея названия образовательного центра "Сириус"

Путин рассказал, как пришла идея названия образовательного центра "Сириус" - РИА Новости, 19.05.2025

Путин рассказал, как пришла идея названия образовательного центра "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что идея названия образовательного центра "Сириус" возникла после того, как он попросил своих помощников назвать самую... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:57:00+03:00

2025-05-19T20:57:00+03:00

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общество

россия

владимир путин

образование

образование - общество

образовательный центр "сириус"

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что идея названия образовательного центра "Сириус" возникла после того, как он попросил своих помощников назвать самую яркую звезду на небосклоне. Путин в понедельник работает в "Сириусе". Президент провел встречу с учащимися образовательного центра. "Как само название пришло в голову. Попросил назвать мне моих помощников самую яркую звезду на небосклоне - Сириус. Поскольку сюда должны ехать одаренные молодые люди, одаренные дети, подростки, так возникло само название "Сириус", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017936176.html

россия

федеральная территория "сириус"

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Путин об истории образовательного центра "Сириус" Путин об истории образовательного центра "Сириус". 2025-05-19T20:57 true PT2M16S

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