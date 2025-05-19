Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 19.05.2025 (обновлено: 20:38 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017933005.html
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.05.2025
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин, говоря о возобновлении переговоров с Украиной, заявил о наличии оснований полагать, что это правильный путь. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:02:00+03:00
2025-05-19T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017937216_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d9db081850909ab315f07f48dcd92c64.jpg
СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возобновлении переговоров с Украиной, заявил о наличии оснований полагать, что это правильный путь. "Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле - они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250519/putin-2017931011.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017937216_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_13c9c0363c1b210eb34baa223ed1cf17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной

Путин назвал возобновление переговоров с Украиной правильным путем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре "Сириус" после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре Сириус после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре "Сириус" после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возобновлении переговоров с Украиной, заявил о наличии оснований полагать, что это правильный путь.
"Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле - они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути", - сказал Путин журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
России и Украине нужно найти компромиссы, заявил Путин
Вчера, 19:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала