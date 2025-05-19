https://ria.ru/20250519/putin-2017933005.html

Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной

Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.05.2025

Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин, говоря о возобновлении переговоров с Украиной, заявил о наличии оснований полагать, что это правильный путь. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:02:00+03:00

2025-05-19T20:02:00+03:00

2025-05-19T20:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

стамбул

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017937216_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d9db081850909ab315f07f48dcd92c64.jpg

СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возобновлении переговоров с Украиной, заявил о наличии оснований полагать, что это правильный путь. "Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле - они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути", - сказал Путин журналистам.

https://ria.ru/20250519/putin-2017931011.html

россия

украина

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, стамбул, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025