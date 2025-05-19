https://ria.ru/20250519/putin-2017933005.html
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной - РИА Новости, 19.05.2025
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин, говоря о возобновлении переговоров с Украиной, заявил о наличии оснований полагать, что это правильный путь. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:02:00+03:00
2025-05-19T20:02:00+03:00
2025-05-19T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
стамбул
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017937216_0:0:3181:1789_1920x0_80_0_0_d9db081850909ab315f07f48dcd92c64.jpg
СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возобновлении переговоров с Украиной, заявил о наличии оснований полагать, что это правильный путь. "Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле - они возобновились, и это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250519/putin-2017931011.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017937216_252:0:2983:2048_1920x0_80_0_0_13c9c0363c1b210eb34baa223ed1cf17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, стамбул, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Путин прокомментировал возобновление переговоров с Украиной
Путин назвал возобновление переговоров с Украиной правильным путем