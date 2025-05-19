https://ria.ru/20250519/putin-2017932384.html

Путин назвал телефонный разговор с Трампом содержательным и откровенным

Путин назвал телефонный разговор с Трампом содержательным и откровенным - РИА Новости, 19.05.2025

Путин назвал телефонный разговор с Трампом содержательным и откровенным

Президент РФ Владимир Путин назвал состоявшийся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом содержательным, откровенным и весьма полезным. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:58:00+03:00

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россия

сша

владимир путин

дональд трамп

образовательный центр "сириус"

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал состоявшийся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом содержательным, откровенным и весьма полезным. "Хочу отметить, что он (разговор - ред.) был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным", - сказал Путин во время общения с прессой после разговора с Трампом. Путин в понедельник созвонился с Трампом из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус".

https://ria.ru/20250519/putin-2017930296.html

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россия, сша, владимир путин, дональд трамп, образовательный центр "сириус"