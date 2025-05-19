https://ria.ru/20250519/putin-2017931690.html

Путин допустил прекращение огня при соответствующих договоренностях

Путин допустил прекращение огня при соответствующих договоренностях - РИА Новости, 19.05.2025

Путин допустил прекращение огня при соответствующих договоренностях

Прекращение огня на Украине на определенное время возможно в случае достижения соответствующих договоренностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:54:00+03:00

2025-05-19T19:54:00+03:00

2025-05-19T22:18:00+03:00

украина

в мире

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владимир путин

дональд трамп

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специальная военная операция на украине

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Прекращение огня на Украине на определенное время возможно в случае достижения соответствующих договоренностей, заявил президент России Владимир Путин."Договорились с президентом Соединенных Штатов (Америки Дональдом Трампом - ред.) о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказал Путин журналистам.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.

https://ria.ru/20250519/tramp-2017849965.html

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украина, в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, сша