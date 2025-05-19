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Путин допустил прекращение огня при соответствующих договоренностях - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:54 19.05.2025 (обновлено: 22:18 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017931690.html
Путин допустил прекращение огня при соответствующих договоренностях
Путин допустил прекращение огня при соответствующих договоренностях - РИА Новости, 19.05.2025
Путин допустил прекращение огня при соответствующих договоренностях
Прекращение огня на Украине на определенное время возможно в случае достижения соответствующих договоренностей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:54:00+03:00
2025-05-19T22:18:00+03:00
украина
в мире
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
специальная военная операция на украине
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Прекращение огня на Украине на определенное время возможно в случае достижения соответствующих договоренностей, заявил президент России Владимир Путин."Договорились с президентом Соединенных Штатов (Америки Дональдом Трампом - ред.) о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказал Путин журналистам.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017849965.html
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украина, в мире, россия, владимир путин, дональд трамп, сша
Украина, В мире, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Специальная военная операция на Украине
Путин допустил прекращение огня при соответствующих договоренностях

Путин: прекращение огня на Украине возможно при достижении договоренностей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Прекращение огня на Украине на определенное время возможно в случае достижения соответствующих договоренностей, заявил президент России Владимир Путин.
"Договорились с президентом Соединенных Штатов (Америки Дональдом Трампом - ред.) о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определённое время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказал Путин журналистам.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Вчера, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСША
 
 
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