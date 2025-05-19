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Путин выступил за остановку боевых действий на Украине
Путин выступил за остановку боевых действий на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Путин выступил за остановку боевых действий на Украине
Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:49:00+03:00
2025-05-19T19:49:00+03:00
2025-05-19T22:19:00+03:00
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент РФ Владимир Путин."Президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп) высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - сказал Путин журналистам.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
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украина, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Специальная военная операция на Украине
Путин выступил за остановку боевых действий на Украине
Путин: бои на Украине нужно остановить, но необходимо найти пути движения к миру