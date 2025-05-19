https://ria.ru/20250519/putin-2017931117.html

Путин выступил за остановку боевых действий на Украине

Путин выступил за остановку боевых действий на Украине - РИА Новости, 19.05.2025

Путин выступил за остановку боевых действий на Украине

Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:49:00+03:00

2025-05-19T19:49:00+03:00

2025-05-19T22:19:00+03:00

украина

россия

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дональд трамп

сша

в мире

специальная военная операция на украине

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент РФ Владимир Путин."Президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп) высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - сказал Путин журналистам.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.

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2025

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украина, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, в мире