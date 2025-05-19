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Путин выступил за остановку боевых действий на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 19.05.2025 (обновлено: 22:19 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017931117.html
Путин выступил за остановку боевых действий на Украине
Путин выступил за остановку боевых действий на Украине - РИА Новости, 19.05.2025
Путин выступил за остановку боевых действий на Украине
Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:49:00+03:00
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украина
россия
владимир путин
дональд трамп
сша
в мире
специальная военная операция на украине
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент РФ Владимир Путин."Президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп) высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - сказал Путин журналистам.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
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украина, россия, владимир путин, дональд трамп, сша, в мире
Украина, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, США, В мире, Специальная военная операция на Украине
Путин выступил за остановку боевых действий на Украине

Путин: бои на Украине нужно остановить, но необходимо найти пути движения к миру

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Россия выступает за остановку боевых действий, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Президент Соединенных Штатов (Дональд Трамп) высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия. И со своей стороны отметил также, что и Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", - сказал Путин журналистам.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Вэнс рассказал, почему Трамп собирается поговорить с Путиным
Вчера, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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