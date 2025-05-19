Россия готова работать над меморандумом с Украиной, заявил Путин
Путин: Россия готова работать с Украиной над меморандумом по прекращению огня
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре "Сириус" после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 мая 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре "Сириус" после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. 19 мая 2025
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня, заявил президент России Владимир Путин.
Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов.
"Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказал Путин журналистам.
Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.