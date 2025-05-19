https://ria.ru/20250519/putin-2017930726.html

Россия готова работать над меморандумом с Украиной, заявил Путин

Россия готова работать над меморандумом с Украиной, заявил Путин - РИА Новости, 19.05.2025

Россия готова работать над меморандумом с Украиной, заявил Путин

Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:47:00+03:00

2025-05-19T19:47:00+03:00

2025-05-19T22:11:00+03:00

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и прекращение огня, заявил президент России Владимир Путин.Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", - сказал Путин журналистам.Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017877703.html

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россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, образовательный центр "сириус", в мире