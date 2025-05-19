https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html

Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня

Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня - РИА Новости, 19.05.2025

Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня

Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с ним высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:47:00+03:00

2025-05-19T19:47:00+03:00

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владимир путин

россия

сша

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с ним высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине."Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия", - сказал Путин журналистам.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.

https://ria.ru/20250519/putin-2017930296.html

россия

сша

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2025

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владимир путин, россия, сша, украина, дональд трамп