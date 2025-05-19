https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня
Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с ним высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:47:00+03:00
2025-05-19T19:47:00+03:00
2025-05-19T22:19:00+03:00
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с ним высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине."Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия", - сказал Путин журналистам.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930296.html
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Владимир Путин, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня на Украине