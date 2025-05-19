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Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня - РИА Новости, 19.05.2025
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19:47 19.05.2025 (обновлено: 22:19 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня - РИА Новости, 19.05.2025
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня
Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с ним высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:47:00+03:00
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россия
сша
украина
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с ним высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине."Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия", - сказал Путин журналистам.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930296.html
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владимир путин, россия, сша, украина, дональд трамп
Владимир Путин, Россия, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня

Трамп в разговоре с Путиным высказал свою позицию по прекращению огня на Украине

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что президент США Дональд Трамп в разговоре с ним высказал свою позицию по прекращению боевых действий на Украине.
"Президент Соединенных Штатов высказал свою позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия", - сказал Путин журналистам.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин поблагодарил Трампа за возобновление переговоров России и Украины
Вчера, 19:45
 
Владимир ПутинРоссияСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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