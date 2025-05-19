https://ria.ru/20250519/putin-2017929984.html
Разговор Путина с Трампом продолжался более двух часов
Разговор Путина с Трампом продолжался более двух часов - РИА Новости, 19.05.2025
Разговор Путина с Трампом продолжался более двух часов
Президент России Владимир Путин сообщил, что его разговор с лидером США Дональдом Трампом продолжался более двух часов. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:44:00+03:00
2025-05-19T19:44:00+03:00
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его разговор с лидером США Дональдом Трампом продолжался более двух часов."Этот разговор (с Трампом - ред.) состоялся, продолжался более двух часов", - сказал Путин журналистам.
https://ria.ru/20250519/putin-2017930509.html
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владимир путин, дональд трамп, россия, сша, в мире, украина
Владимир Путин, Дональд Трамп, Россия, США, В мире, Украина
Разговор Путина с Трампом продолжался более двух часов
Путин заявил, что разговаривал с Трампом более двух часов