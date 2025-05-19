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В Кремле подтвердили, что Путин созвонился с Трампом из центра "Сириус"
В Кремле подтвердили, что Путин созвонился с Трампом из центра "Сириус" - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле подтвердили, что Путин созвонился с Трампом из центра "Сириус"
Президент РФ Владимир Путин созвонился с американским лидером Дональдом Трампом из Образовательного центра "Сириус", подтвердили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:09:00+03:00
2025-05-19T19:09:00+03:00
2025-05-19T21:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин созвонился с американским лидером Дональдом Трампом из Образовательного центра "Сириус", подтвердили в пресс-службе Кремля.В понедельник о том, что Путин созвонился с Трампом, находясь на территории "Сириуса", сообщил автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.Как отметил позже сам президент, его разговор с Трампом продолжался более двух часов.Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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владимир путин, россия, стамбул, украина, дональд трамп, павел зарубин, образовательный центр "сириус"
Владимир Путин, Россия, Стамбул, Украина, Дональд Трамп, Павел Зарубин, Образовательный центр "Сириус"
В Кремле подтвердили, что Путин созвонился с Трампом из центра "Сириус"
Пресс-служба Кремля: Путин позвонил Трампу из Образовательного центра "Сириус"