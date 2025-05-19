https://ria.ru/20250519/putin-2017923963.html

В Кремле подтвердили, что Путин созвонился с Трампом из центра "Сириус"

В Кремле подтвердили, что Путин созвонился с Трампом из центра "Сириус" - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле подтвердили, что Путин созвонился с Трампом из центра "Сириус"

Президент РФ Владимир Путин созвонился с американским лидером Дональдом Трампом из Образовательного центра "Сириус", подтвердили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T19:09:00+03:00

2025-05-19T19:09:00+03:00

2025-05-19T21:34:00+03:00

владимир путин

россия

стамбул

украина

дональд трамп

павел зарубин

образовательный центр "сириус"

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин созвонился с американским лидером Дональдом Трампом из Образовательного центра "Сириус", подтвердили в пресс-службе Кремля.В понедельник о том, что Путин созвонился с Трампом, находясь на территории "Сириуса", сообщил автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.Как отметил позже сам президент, его разговор с Трампом продолжался более двух часов.Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017894379.html

россия

стамбул

украина

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владимир путин, россия, стамбул, украина, дональд трамп, павел зарубин, образовательный центр "сириус"