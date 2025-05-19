https://ria.ru/20250519/putin-2017922629.html
Путин созвонился с Трампом из Сириуса
Путин созвонился с Трампом из Сириуса - РИА Новости, 19.05.2025
Путин созвонился с Трампом из Сириуса
Президент РФ Владимир Путин созвонился с лидером США Дональдом Трампом из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус", где сейчас... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T19:01:00+03:00
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин созвонился с лидером США Дональдом Трампом из здания музыкальной школы на территории Образовательного центра "Сириус", где сейчас находится глава российского государства, сообщил автор программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин. "Когда слышим о телефонном разговоре президента России, всегда представляем себе Кремль, рабочий кабинет. Но сегодня президент России с поездкой рабочей в Сочи. Здесь у него обширная рабочая программа. И прямо сейчас он находится в образовательном центре "Сириус". Здесь эта программа сегодня и запланирована. Так вот, это - новое здание музыкальной школы. И именно оттуда Владимир Путин и разговаривает с Дональдом Трампом. Собственно, президентская связь всегда рядом с президентом", - сообщил Зарубин. Именно поэтому, добавил он, президент может разговаривать по телефону "по защищенным каналам связи практически из любого места". Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав разговор важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
https://ria.ru/20250519/vens-2017873448.html
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политика, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус", краснодарский край
Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус", Краснодарский край
Путин созвонился с Трампом из Сириуса
Путин созвонился с Трампом из здания музыкальной школы центра "Сириус"