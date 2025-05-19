https://ria.ru/20250519/putin-2017903949.html
Телефонный разговор Трампа и Путина начался
Телефонный разговор Трампа и Путина начался - РИА Новости, 19.05.2025
Телефонный разговор Трампа и Путина начался
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начался, сообщает Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:39:00+03:00
2025-05-19T17:39:00+03:00
2025-05-19T17:43:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости/Прайм. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа начался, сообщает Рейтер со ссылкой на чиновника Белого дома."Идет телефонный разговор Трампа с (президентом - ред.) России Путиным", - говорится в публикации.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017849965.html
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владимир путин, россия, дональд трамп
Владимир Путин, Россия, Дональд Трамп
Телефонный разговор Трампа и Путина начался
Reuters: телефонный разговор Трампа и Путина начался