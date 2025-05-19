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Глава Евросовета надеется на успех разговора Путина и Трампа

Глава Евросовета надеется на успех разговора Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

Глава Евросовета надеется на успех разговора Путина и Трампа

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что надеется на успех разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по Украине. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:29:00+03:00

2025-05-19T16:29:00+03:00

2025-05-19T16:52:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 19 мая - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что надеется на успех разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по Украине. Трамп 17 мая сказал, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав важным предстоящий разговор на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины. "Мы ожидаем с беспокойством результатов этих переговоров. Я желаю самого наилучшего этим переговорам, потому что от них будет во многом зависеть будущее Украины, ее народа... Мы поддерживали все усилия Трампа по прекращению конфликта", - подчеркнул Кошта на пресс-конференции в Великобритании, трансляция которой велась на сайте Еврокомиссии. Глава Евросовета добавил, что идея "коалиции желающих" заключается в том, чтобы якобы поддержать устойчивость договоренностей в случае их достижения. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". Как подчеркнул французский лидер, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет сдерживание России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В министерстве ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у руководства в Киеве.

https://ria.ru/20250519/tramp-2017849965.html

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