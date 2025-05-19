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Путин назвал одну из приоритетных задач современности - РИА Новости, 19.05.2025
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10:28 19.05.2025 (обновлено: 11:13 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/putin-2017778585.html
Путин назвал одну из приоритетных задач современности
Путин назвал одну из приоритетных задач современности - РИА Новости, 19.05.2025
Путин назвал одну из приоритетных задач современности
Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость налаживать работу... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:28:00+03:00
2025-05-19T11:13:00+03:00
владимир путин
россия
в мире
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость налаживать работу глобальных институтов управления так, чтобы они служили процветанию и прогрессу, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. "Сегодня, в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка, одна из приоритетных задач — настроить глобальные институты управления и механизмы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания", — говорится в приветствии. По мнению президента, эта работа должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого. Совместные усилия помогут создать пространство доверия и сотрудничества, основанное на равенстве суверенитетов и уважении культурных традиций, подчеркнул он. Путин отметил, что участникам мероприятия предстоит обсудить широкий круг актуальных юридических вопросов, большинство из которых напрямую связаны с развитием системы международных отношений, перспективами совершенствования и гармонизации национальных правовых систем. Идеи, выдвинутые на форуме, приведут к новым законодательным инициативам и развитию юридической науки, уверен глава государства.Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. В этом году форум проходит с 19 по 21 мая под девизом "Право: уроки прошлого для мира будущего". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250513/putin-2016702108.html
https://ria.ru/20250428/putin-2013845063.html
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владимир путин, россия, в мире
Владимир Путин, Россия, В мире
Путин назвал одну из приоритетных задач современности

Путин назвал отлаженность глобальных институтов управления задачей современности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость налаживать работу глобальных институтов управления так, чтобы они служили процветанию и прогрессу, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
"Сегодня, в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка, одна из приоритетных задач — настроить глобальные институты управления и механизмы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания", — говорится в приветствии.
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По мнению президента, эта работа должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого. Совместные усилия помогут создать пространство доверия и сотрудничества, основанное на равенстве суверенитетов и уважении культурных традиций, подчеркнул он.
Путин отметил, что участникам мероприятия предстоит обсудить широкий круг актуальных юридических вопросов, большинство из которых напрямую связаны с развитием системы международных отношений, перспективами совершенствования и гармонизации национальных правовых систем. Идеи, выдвинутые на форуме, приведут к новым законодательным инициативам и развитию юридической науки, уверен глава государства.
Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. В этом году форум проходит с 19 по 21 мая под девизом "Право: уроки прошлого для мира будущего". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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