Путин назвал одну из приоритетных задач современности
Путин назвал отлаженность глобальных институтов управления задачей современности
Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость налаживать работу глобальных институтов управления так, чтобы они служили процветанию и прогрессу, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
"Сегодня, в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка, одна из приоритетных задач — настроить глобальные институты управления и механизмы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания", — говорится в приветствии.
По мнению президента, эта работа должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого. Совместные усилия помогут создать пространство доверия и сотрудничества, основанное на равенстве суверенитетов и уважении культурных традиций, подчеркнул он.
Путин отметил, что участникам мероприятия предстоит обсудить широкий круг актуальных юридических вопросов, большинство из которых напрямую связаны с развитием системы международных отношений, перспективами совершенствования и гармонизации национальных правовых систем. Идеи, выдвинутые на форуме, приведут к новым законодательным инициативам и развитию юридической науки, уверен глава государства.
Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. В этом году форум проходит с 19 по 21 мая под девизом "Право: уроки прошлого для мира будущего". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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