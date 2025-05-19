https://ria.ru/20250519/putin-2017778585.html

Путин назвал одну из приоритетных задач современности

Путин назвал одну из приоритетных задач современности - РИА Новости, 19.05.2025

Путин назвал одну из приоритетных задач современности

Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость налаживать работу... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:28:00+03:00

2025-05-19T10:28:00+03:00

2025-05-19T11:13:00+03:00

владимир путин

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин обратился с приветствием к участникам XIII Петербургского международного юридического форума, отметив необходимость налаживать работу глобальных институтов управления так, чтобы они служили процветанию и прогрессу, следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля. "Сегодня, в условиях активно формирующегося многополярного миропорядка, одна из приоритетных задач — настроить глобальные институты управления и механизмы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы они отвечали требованиям времени, служили на благо прогресса и процветания", — говорится в приветствии. По мнению президента, эта работа должна опираться на позитивный исторический опыт и уроки прошлого. Совместные усилия помогут создать пространство доверия и сотрудничества, основанное на равенстве суверенитетов и уважении культурных традиций, подчеркнул он. Путин отметил, что участникам мероприятия предстоит обсудить широкий круг актуальных юридических вопросов, большинство из которых напрямую связаны с развитием системы международных отношений, перспективами совершенствования и гармонизации национальных правовых систем. Идеи, выдвинутые на форуме, приведут к новым законодательным инициативам и развитию юридической науки, уверен глава государства.Петербургский международный юридический форум — крупнейшая площадка для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ. В этом году форум проходит с 19 по 21 мая под девизом "Право: уроки прошлого для мира будущего". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20250513/putin-2016702108.html

https://ria.ru/20250428/putin-2013845063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, в мире