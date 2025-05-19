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Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР - РИА Новости, 19.05.2025
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Подразделения российских войск, продвигаясь на краснолиманском направлении, освободили Торское и устремили свои силы в примыкающие к этому селу населенные... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:52:00+03:00
2025-05-19T09:52:00+03:00
2025-05-19T09:52:00+03:00
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денис пушилин
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подразделения российских войск, продвигаясь на краснолиманском направлении, освободили Торское и устремили свои силы в примыкающие к этому селу населенные пункты, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. "Видим продвижение и на краснолиманском направлении. Важным считаю населенный пункт, который был освобожден, это Торское. И теперь также в примыкающие населенные пункты наши подразделения устремили свои усилия для того, чтобы продвигаться и туда", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
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донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в ДНР
Пушилин: ВС РФ продвигаются на краснолиманском направлении в ДНР