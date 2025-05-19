https://ria.ru/20250519/proverka-2017846924.html

В Липецкой области мать заставляла дочь убить собаку

В Липецкой области мать заставляла дочь убить собаку - РИА Новости, 19.05.2025

В Липецкой области мать заставляла дочь убить собаку

Полиция разбирается в истории с жительницей Липецкой области, которая, предположительно, заставляла дочь ножом убить собаку, ее детей передали медикам, их жизни РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:59:00+03:00

2025-05-19T14:59:00+03:00

2025-05-19T14:59:00+03:00

происшествия

липецкая область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Полиция разбирается в истории с жительницей Липецкой области, которая, предположительно, заставляла дочь ножом убить собаку, ее детей передали медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону. Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором слышно, как женщина матерится в адрес двух девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом. По данным издания, женщина с детьми живёт в садовом товариществе под Лебедянью Липецкой области. "В органы внутренних дел поступило обращение по данному факту. Назначена проверка. Дети были переданы в учреждения здравоохранения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Действиям гражданки будет дана правовая оценка", — сообщили в УМВД.

https://ria.ru/20250415/moskva-2011284880.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия