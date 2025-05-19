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В Липецкой области мать заставляла дочь убить собаку
В Липецкой области мать заставляла дочь убить собаку - РИА Новости, 19.05.2025
В Липецкой области мать заставляла дочь убить собаку
Полиция разбирается в истории с жительницей Липецкой области, которая, предположительно, заставляла дочь ножом убить собаку, ее детей передали медикам, их жизни РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:59:00+03:00
2025-05-19T14:59:00+03:00
2025-05-19T14:59:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 19 мая - РИА Новости. Полиция разбирается в истории с жительницей Липецкой области, которая, предположительно, заставляла дочь ножом убить собаку, ее детей передали медикам, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в УМВД России по региону. Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором слышно, как женщина матерится в адрес двух девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом. По данным издания, женщина с детьми живёт в садовом товариществе под Лебедянью Липецкой области. "В органы внутренних дел поступило обращение по данному факту. Назначена проверка. Дети были переданы в учреждения здравоохранения. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Действиям гражданки будет дана правовая оценка", — сообщили в УМВД.
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происшествия, липецкая область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Липецкая область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
В Липецкой области мать заставляла дочь убить собаку
МВД проверит инцидент с липчанкой, которая заставляла дочь убить собаку ножом