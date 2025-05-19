https://ria.ru/20250519/prigovor-2017899306.html

Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области

Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области - РИА Новости, 19.05.2025

Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области

Двое украинских боевиков получили 15 и 17 лет заключения за теракты в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T17:30:00+03:00

2025-05-19T17:30:00+03:00

2025-05-19T17:35:00+03:00

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происшествия

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двое украинских боевиков получили 15 и 17 лет заключения за теракты в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что суд признал достаточными доказательства, собранные Главным военным следственным управлением, для вынесения приговоров старшему матросу Олегу Задерею и солдату 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Сергею Чумасову, виновным в совершении террористических актов в Курской области (часть 2 статья 205 УК РФ). Уточняется, что в ноябре 2024 года Задерей, вооруженный автоматом АК-74, незаконно вторгся на территорию России и запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации и открывал огонь по военнослужащим и гражданским. Кроме того, в октябре 2024 года Чумасов с оружием также незаконно вторгся в Россию, минировал дороги и угрожал гражданским, препятствуя их эвакуации. Он был задержан российскими военными и передан следствию. "Приговором суда Задерею назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима... Приговором суда Чумасову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html

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происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины