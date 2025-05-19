Рейтинг@Mail.ru
Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 19.05.2025 (обновлено: 17:35 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/prigovor-2017899306.html
Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области
Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области - РИА Новости, 19.05.2025
Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области
Двое украинских боевиков получили 15 и 17 лет заключения за теракты в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:30:00+03:00
2025-05-19T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017900214_19:90:1121:710_1920x0_80_0_0_c42aaa61e15ea46ef0e51fbe3b7533e5.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двое украинских боевиков получили 15 и 17 лет заключения за теракты в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что суд признал достаточными доказательства, собранные Главным военным следственным управлением, для вынесения приговоров старшему матросу Олегу Задерею и солдату 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Сергею Чумасову, виновным в совершении террористических актов в Курской области (часть 2 статья 205 УК РФ). Уточняется, что в ноябре 2024 года Задерей, вооруженный автоматом АК-74, незаконно вторгся на территорию России и запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации и открывал огонь по военнослужащим и гражданским. Кроме того, в октябре 2024 года Чумасов с оружием также незаконно вторгся в Россию, минировал дороги и угрожал гражданским, препятствуя их эвакуации. Он был задержан российскими военными и передан следствию. "Приговором суда Задерею назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима... Приговором суда Чумасову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html
https://ria.ru/20250519/prigovor-2017885832.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017900214_154:0:1101:710_1920x0_80_0_0_22b35b2b14c28ae74db6b37663326d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области

Боевики ВСУ Задерей и Чумасов получили 15 и 17 лет за теракты в Курской области

© Следком/TelegramУкраинский военнослужащий, приговоренный к сроку за теракты в Курской области
Украинский военнослужащий, приговоренный к сроку за теракты в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Следком/Telegram
Украинский военнослужащий, приговоренный к сроку за теракты в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двое украинских боевиков получили 15 и 17 лет заключения за теракты в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Отмечается, что суд признал достаточными доказательства, собранные Главным военным следственным управлением, для вынесения приговоров старшему матросу Олегу Задерею и солдату 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Сергею Чумасову, виновным в совершении террористических актов в Курской области (часть 2 статья 205 УК РФ).
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
СВР: удержание Киевом курян в заложниках доказывает его нацистскую сущность
13 мая, 14:58
Уточняется, что в ноябре 2024 года Задерей, вооруженный автоматом АК-74, незаконно вторгся на территорию России и запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации и открывал огонь по военнослужащим и гражданским.
Кроме того, в октябре 2024 года Чумасов с оружием также незаконно вторгся в Россию, минировал дороги и угрожал гражданским, препятствуя их эвакуации. Он был задержан российскими военными и передан следствию.
"Приговором суда Задерею назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима... Приговором суда Чумасову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК.
Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Приговор украинским пилотам, планировавшим теракты в России, вступил в силу
Вчера, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала