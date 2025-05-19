https://ria.ru/20250519/prigovor-2017899306.html
Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области
Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области - РИА Новости, 19.05.2025
Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области
Двое украинских боевиков получили 15 и 17 лет заключения за теракты в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T17:30:00+03:00
2025-05-19T17:30:00+03:00
2025-05-19T17:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017900214_19:90:1121:710_1920x0_80_0_0_c42aaa61e15ea46ef0e51fbe3b7533e5.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Двое украинских боевиков получили 15 и 17 лет заключения за теракты в Курской области, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Отмечается, что суд признал достаточными доказательства, собранные Главным военным следственным управлением, для вынесения приговоров старшему матросу Олегу Задерею и солдату 17 отдельной танковой бригады вооруженных формирований Украины Сергею Чумасову, виновным в совершении террористических актов в Курской области (часть 2 статья 205 УК РФ). Уточняется, что в ноябре 2024 года Задерей, вооруженный автоматом АК-74, незаконно вторгся на территорию России и запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации и открывал огонь по военнослужащим и гражданским. Кроме того, в октябре 2024 года Чумасов с оружием также незаконно вторгся в Россию, минировал дороги и угрожал гражданским, препятствуя их эвакуации. Он был задержан российскими военными и передан следствию. "Приговором суда Задерею назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима... Приговором суда Чумасову назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016686869.html
https://ria.ru/20250519/prigovor-2017885832.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017900214_154:0:1101:710_1920x0_80_0_0_22b35b2b14c28ae74db6b37663326d7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
Двоих украинских боевиков приговорили к срокам за теракты в Курской области
Боевики ВСУ Задерей и Чумасов получили 15 и 17 лет за теракты в Курской области