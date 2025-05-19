Суд вынес приговор штурмовику ВСУ, участвовавшему в боях у Константиновки
Взятый в плен под Константиновкой штурмовик украинского нацбата получил 12 лет
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы стрелка-штурмовика одного из украинских нацбатов (признан террористическим и запрещен в РФ), участвовавшего в боевых действиях в районе Константиновки в ДНР, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
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"На основании материалов УФСБ России по Южному военному округу, вынесен приговор стрелку-штурмовику одного из националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ) штаб-сержанту Олегу Заклекте. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, при этом 3 года из назначенного срока фигурант проведет в тюрьме и 9 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в ноябре 2023 года фигурант был призван в ВСУ по мобилизации, а уже в декабре того же года решил перевестись в один из нацбатов и в его составе участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, где в ноябре 2024 года был взят в плен военнослужащими ВС России. При этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового вооружения.
Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел.