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Суд вынес приговор штурмовику ВСУ, участвовавшему в боях у Константиновки - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:42 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/prigovor-2017858681.html
Суд вынес приговор штурмовику ВСУ, участвовавшему в боях у Константиновки
Суд вынес приговор штурмовику ВСУ, участвовавшему в боях у Константиновки - РИА Новости, 19.05.2025
Суд вынес приговор штурмовику ВСУ, участвовавшему в боях у Константиновки
Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы стрелка-штурмовика одного из украинских нацбатов (признан террористическим и запрещен в РФ), РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:42:00+03:00
2025-05-19T15:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
константиновка
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы стрелка-штурмовика одного из украинских нацбатов (признан террористическим и запрещен в РФ), участвовавшего в боевых действиях в районе Константиновки в ДНР, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области."На основании материалов УФСБ России по Южному военному округу, вынесен приговор стрелку-штурмовику одного из националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ) штаб-сержанту Олегу Заклекте. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, при этом 3 года из назначенного срока фигурант проведет в тюрьме и 9 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в ноябре 2023 года фигурант был призван в ВСУ по мобилизации, а уже в декабре того же года решил перевестись в один из нацбатов и в его составе участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, где в ноябре 2024 года был взят в плен военнослужащими ВС России. При этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового вооружения.Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел.
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россия
константиновка
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россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Суд вынес приговор штурмовику ВСУ, участвовавшему в боях у Константиновки

Взятый в плен под Константиновкой штурмовик украинского нацбата получил 12 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы стрелка-штурмовика одного из украинских нацбатов (признан террористическим и запрещен в РФ), участвовавшего в боевых действиях в районе Константиновки в ДНР, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
«
"На основании материалов УФСБ России по Южному военному округу, вынесен приговор стрелку-штурмовику одного из националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ) штаб-сержанту Олегу Заклекте. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, при этом 3 года из назначенного срока фигурант проведет в тюрьме и 9 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, в ноябре 2023 года фигурант был призван в ВСУ по мобилизации, а уже в декабре того же года решил перевестись в один из нацбатов и в его составе участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, где в ноябре 2024 года был взят в плен военнослужащими ВС России. При этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового вооружения.
Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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