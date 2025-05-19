https://ria.ru/20250519/prigovor-2017858681.html

Суд вынес приговор штурмовику ВСУ, участвовавшему в боях у Константиновки

Суд вынес приговор штурмовику ВСУ, участвовавшему в боях у Константиновки - РИА Новости, 19.05.2025

Суд вынес приговор штурмовику ВСУ, участвовавшему в боях у Константиновки

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы стрелка-штурмовика одного из украинских нацбатов (признан террористическим и запрещен в РФ), РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:42:00+03:00

2025-05-19T15:42:00+03:00

2025-05-19T15:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

константиновка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая - РИА Новости. Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 12 годам лишения свободы стрелка-штурмовика одного из украинских нацбатов (признан террористическим и запрещен в РФ), участвовавшего в боевых действиях в районе Константиновки в ДНР, сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области."На основании материалов УФСБ России по Южному военному округу, вынесен приговор стрелку-штурмовику одного из националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ) штаб-сержанту Олегу Заклекте. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, при этом 3 года из назначенного срока фигурант проведет в тюрьме и 9 лет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.По информации ведомства, в ноябре 2023 года фигурант был призван в ВСУ по мобилизации, а уже в декабре того же года решил перевестись в один из нацбатов и в его составе участвовал в боевых действиях в районе населенного пункта Константиновка в ДНР, где в ноябре 2024 года был взят в плен военнослужащими ВС России. При этом оказывал активное сопротивление с применением стрелкового вооружения.Константиновка находится на севере ДНР в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел.

https://ria.ru/20250516/naemnik-2017383973.html

россия

константиновка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, константиновка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия