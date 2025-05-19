https://ria.ru/20250519/prigovor-2017819859.html

В Сочи вынесли приговор владельцу хаски, напавших на мальчика

В Сочи вынесли приговор владельцу хаски, напавших на мальчика - РИА Новости, 19.05.2025

В Сочи вынесли приговор владельцу хаски, напавших на мальчика

Владельца хаски, напавших в феврале на мальчика в Сочи, приговорили к полутора годам ограничения свободы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:23:00+03:00

2025-05-19T13:23:00+03:00

2025-05-19T15:12:00+03:00

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СОЧИ, 19 мая — РИА Новости. Владельца хаски, напавших в феврале на мальчика в Сочи, приговорили к полутора годам ограничения свободы, передает корреспондент РИА Новости. "В судебном заседании рассмотрев дело Романа Цыганкова, признать его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), и назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев", — огласил решение мировой судья участка № 92 Сергей Евсеев.Ограничения свободы касаются выхода из дома в вечернее и ночное время и выезда из Сочи. Цыганкову также запрещается участвовать в массовых мероприятиях. Кроме того, судья наложил арест на его имущество. Государственный обвинитель просил для обвиняемого полтора года исправительных работ, но упомянул о смягчающих обстоятельствах: трех несовершеннолетних детях и явке с повинной. Семья мальчика намерена добиваться от владельца собак компенсации в 23 миллиона рублей.Трагедия в садовом товариществе в Адлерском районе произошла 26 февраля. Две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика со множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар. С начала марта он находится в Москве, где ему делают пластические операции по восстановлению мягких тканей лица.Полицейские установили владельца собак — это оказался 48-летний местный житель. На допросе он признал вину и рассказал, что перед нападением собак на ребенка некоторое время не кормил их. Животных усыпили.

https://ria.ru/20250227/sobaki-2001868276.html

https://ria.ru/20250306/zakon-2003268303.html

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сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, сочи, краснодар