В Орловской области завели еще одно дело после гибели детей при пожаре
Дело об оставлении в опасности завели после гибели 2 детей в орловской деревне
© Фото : Орловский следком/TelegramПоследствия пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
Последствия пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности заведено в Орловской области после пожара в жилом доме, где погибли двое детей, сообщили в прокуратуре региона.
Утром в понедельник в ГУМЧС России по Орловской области сообщали о гибели двух детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку, по предварительным данным, пятеро несовершеннолетних находились дома без присмотра взрослых. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности.
«
"Прокуратура Орловского района материалы проверки в порядке части 2 пункта 2 статьи 37 УПК РФ направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. На их основании возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также проверяет соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
© Фото : МЧС Орловской области/TelegramМесто пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
Место пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области