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В Орловской области завели еще одно дело после гибели детей при пожаре

В Орловской области завели еще одно дело после гибели детей при пожаре - РИА Новости, 19.05.2025

В Орловской области завели еще одно дело после гибели детей при пожаре

Уголовное дело об оставлении в опасности заведено в Орловской области после пожара в жилом доме, где погибли двое детей, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:33:00+03:00

2025-05-19T13:33:00+03:00

2025-05-19T13:33:00+03:00

происшествия

орловская область

россия

орловский район

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности заведено в Орловской области после пожара в жилом доме, где погибли двое детей, сообщили в прокуратуре региона. Утром в понедельник в ГУМЧС России по Орловской области сообщали о гибели двух детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку, по предварительным данным, пятеро несовершеннолетних находились дома без присмотра взрослых. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности. "Прокуратура Орловского района материалы проверки в порядке части 2 пункта 2 статьи 37 УПК РФ направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. На их основании возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", – говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также проверяет соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

орловская область

россия

орловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, орловская область, россия, орловский район