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В Орловской области завели еще одно дело после гибели детей при пожаре - РИА Новости, 19.05.2025
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13:33 19.05.2025
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В Орловской области завели еще одно дело после гибели детей при пожаре
В Орловской области завели еще одно дело после гибели детей при пожаре - РИА Новости, 19.05.2025
В Орловской области завели еще одно дело после гибели детей при пожаре
Уголовное дело об оставлении в опасности заведено в Орловской области после пожара в жилом доме, где погибли двое детей, сообщили в прокуратуре региона. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:33:00+03:00
2025-05-19T13:33:00+03:00
происшествия
орловская область
россия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности заведено в Орловской области после пожара в жилом доме, где погибли двое детей, сообщили в прокуратуре региона. Утром в понедельник в ГУМЧС России по Орловской области сообщали о гибели двух детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку, по предварительным данным, пятеро несовершеннолетних находились дома без присмотра взрослых. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности. "Прокуратура Орловского района материалы проверки в порядке части 2 пункта 2 статьи 37 УПК РФ направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. На их основании возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", – говорится в сообщении. Уточняется, что прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также проверяет соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
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происшествия, орловская область, россия, орловский район
Происшествия, Орловская область, Россия, Орловский район
В Орловской области завели еще одно дело после гибели детей при пожаре

Дело об оставлении в опасности завели после гибели 2 детей в орловской деревне

© Фото : Орловский следком/TelegramПоследствия пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
Последствия пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Орловский следком/Telegram
Последствия пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Уголовное дело об оставлении в опасности заведено в Орловской области после пожара в жилом доме, где погибли двое детей, сообщили в прокуратуре региона.
Утром в понедельник в ГУМЧС России по Орловской области сообщали о гибели двух детей при пожаре в деревне Тайное Орловской области, где загорелся жилой деревянный дом на площади 60 квадратных метров. Прокуратура организовала проверку, по предварительным данным, пятеро несовершеннолетних находились дома без присмотра взрослых. Следователи завели дело о причинении смерти по неосторожности.
«
"Прокуратура Орловского района материалы проверки в порядке части 2 пункта 2 статьи 37 УПК РФ направила в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. На их основании возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности)", – говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура контролирует ход и результаты расследования, а также проверяет соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
© Фото : МЧС Орловской области/TelegramМесто пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
Место пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МЧС Орловской области/Telegram
Место пожара в частном доме в деревне Тайное Орловской области
 
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