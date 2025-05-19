Рейтинг@Mail.ru
В Забайкалье потушили три лесных пожара - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/pozhar-2017761275.html
В Забайкалье потушили три лесных пожара
В Забайкалье потушили три лесных пожара - РИА Новости, 19.05.2025
В Забайкалье потушили три лесных пожара
Пожарные в Забайкалье за сутки потушили три лесных пожара площадью более 5 тысяч гектаров, сообщает министерство природы региона. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:23:00+03:00
2025-05-19T08:23:00+03:00
природные пожары в россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_ac3069e386c96c8d05772e38d204e247.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – РИА Новости. Пожарные в Забайкалье за сутки потушили три лесных пожара площадью более 5 тысяч гектаров, сообщает министерство природы региона. "Лесопожарная группа за текущие сутки ликвидировала три лесных пожара на площади более 5 тысяч гектаров в Чернышевском, Тунгокоченском и Читинском округах", - говорится в сообщении. По оперативным данным на 8.00 (2.00 мск), локализовано четыре лесных пожара на площади 78 тысяч гектаров в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах. Действуют 27 лесных пожаров в Карымском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском и Читинском округах. Всего на пожарах задействовано более 1,8 тысячи лесных пожарных с применением свыше 230 единиц техники, добавили в ведомстве. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров.
https://ria.ru/20250518/pozhar-2017711550.html
https://ria.ru/20250518/pozhar-2017636353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002959789_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_ddcb90dc42fa16696bdba668fe20eb1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
природные пожары в россии, общество
Природные пожары в России, Общество
В Забайкалье потушили три лесных пожара

Три лесных пожара площадью более 5 тысяч га потушили в Забайкалье

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПал сухой травы
Пал сухой травы - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Пал сухой травы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – РИА Новости. Пожарные в Забайкалье за сутки потушили три лесных пожара площадью более 5 тысяч гектаров, сообщает министерство природы региона.
"Лесопожарная группа за текущие сутки ликвидировала три лесных пожара на площади более 5 тысяч гектаров в Чернышевском, Тунгокоченском и Читинском округах", - говорится в сообщении.
Пожар в частном доме в деревне Молзино Московской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
СК назвал причину пожара в Подмосковье, в котором погибли трое человек
Вчера, 17:50
По оперативным данным на 8.00 (2.00 мск), локализовано четыре лесных пожара на площади 78 тысяч гектаров в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах. Действуют 27 лесных пожаров в Карымском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском и Читинском округах. Всего на пожарах задействовано более 1,8 тысячи лесных пожарных с применением свыше 230 единиц техники, добавили в ведомстве.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров.
Сотрудники пожарной службы МЧС России тушат пожар в жилом доме в Орле - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Орле локализовали пожар в жилом доме
Вчера, 01:03
 
Природные пожары в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала