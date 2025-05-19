https://ria.ru/20250519/pozhar-2017761275.html

В Забайкалье потушили три лесных пожара

В Забайкалье потушили три лесных пожара - РИА Новости, 19.05.2025

В Забайкалье потушили три лесных пожара

Пожарные в Забайкалье за сутки потушили три лесных пожара площадью более 5 тысяч гектаров, сообщает министерство природы региона. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:23:00+03:00

2025-05-19T08:23:00+03:00

2025-05-19T08:23:00+03:00

природные пожары в россии

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 мая – РИА Новости. Пожарные в Забайкалье за сутки потушили три лесных пожара площадью более 5 тысяч гектаров, сообщает министерство природы региона. "Лесопожарная группа за текущие сутки ликвидировала три лесных пожара на площади более 5 тысяч гектаров в Чернышевском, Тунгокоченском и Читинском округах", - говорится в сообщении. По оперативным данным на 8.00 (2.00 мск), локализовано четыре лесных пожара на площади 78 тысяч гектаров в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах. Действуют 27 лесных пожаров в Карымском, Тунгокоченском, Улетовском, Хилокском, Чернышевском и Читинском округах. Всего на пожарах задействовано более 1,8 тысячи лесных пожарных с применением свыше 230 единиц техники, добавили в ведомстве. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20250518/pozhar-2017711550.html

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природные пожары в россии, общество