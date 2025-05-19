Пособника террористической организации, задержанного в Омске, осудили
Пособника террористической организации, задержанного в Омске, осудили на 17 лет
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 19 мая - РИА Новости. Пособника запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, задержанного в Омске, приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
"Двое выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, проживавшие в Омске и Новосибирске, вступили в контакт с находящимся в международном розыске участником террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад"*, организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков", – сообщили в пресс-службе.
Также они изучали способы изготовления взрывных устройств и прошли в интернете обучение минно-взрывному делу. В последующем мужчины планировали выехать из России для вступления в ряды исламских террористов.
"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда один из фигурантов признан виновным в содействии в финансировании террористической деятельности, в покушении на совершение преступления террористической направленности, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", – говорится в релизе.
Первые два года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
Его соучастник ожидает вынесения судебного решения.
* Запрещенная в России террористическая организации
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