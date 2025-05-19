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Пособника террористической организации, задержанного в Омске, осудили - РИА Новости, 19.05.2025
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11:57 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/posobnik-2017801650.html
Пособника террористической организации, задержанного в Омске, осудили
Пособника террористической организации, задержанного в Омске, осудили - РИА Новости, 19.05.2025
Пособника террористической организации, задержанного в Омске, осудили
Пособника запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, задержанного в Омске, приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщили в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T11:57:00+03:00
2025-05-19T11:57:00+03:00
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омская область
россия
общество
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ОМСК, 19 мая - РИА Новости. Пособника запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, задержанного в Омске, приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области. "Двое выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, проживавшие в Омске и Новосибирске, вступили в контакт с находящимся в международном розыске участником террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад"*, организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков", – сообщили в пресс-службе. Также они изучали способы изготовления взрывных устройств и прошли в интернете обучение минно-взрывному делу. В последующем мужчины планировали выехать из России для вступления в ряды исламских террористов. "Приговором 2-го Восточного окружного военного суда один из фигурантов признан виновным в содействии в финансировании террористической деятельности, в покушении на совершение преступления террористической направленности, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", – говорится в релизе. Первые два года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима. Его соучастник ожидает вынесения судебного решения.* Запрещенная в России террористическая организации
https://ria.ru/20250507/penza-2015705473.html
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омск, омская область, россия, общество
Омск, Омская область, Россия, Общество
Пособника террористической организации, задержанного в Омске, осудили

Пособника террористической организации, задержанного в Омске, осудили на 17 лет

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ОМСК, 19 мая - РИА Новости. Пособника запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, задержанного в Омске, приговорили к 17 годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.
"Двое выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, проживавшие в Омске и Новосибирске, вступили в контакт с находящимся в международном розыске участником террористической организации "Катиба Таухид Валь-Джихад"*, организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков", – сообщили в пресс-службе.
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Также они изучали способы изготовления взрывных устройств и прошли в интернете обучение минно-взрывному делу. В последующем мужчины планировали выехать из России для вступления в ряды исламских террористов.
"Приговором 2-го Восточного окружного военного суда один из фигурантов признан виновным в содействии в финансировании террористической деятельности, в покушении на совершение преступления террористической направленности, а также в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы", – говорится в релизе.
Первые два года он проведет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.
Его соучастник ожидает вынесения судебного решения.
* Запрещенная в России террористическая организации
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