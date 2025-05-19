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"Новый порядок": на Западе раскрыли, что США готовят в Польше для России - РИА Новости, 19.05.2025
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03:14 19.05.2025 (обновлено: 11:39 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/poryadok-2017747269.html
"Новый порядок": на Западе раскрыли, что США готовят в Польше для России
"Новый порядок": на Западе раскрыли, что США готовят в Польше для России - РИА Новости, 19.05.2025
"Новый порядок": на Западе раскрыли, что США готовят в Польше для России
США желают занять нишу поставщика энергетических ресурсов в Восточную Европу, и Польша станет козырем Вашингтона в борьбе с Россией, пишет National Interest. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T03:14:00+03:00
2025-05-19T11:39:00+03:00
россия
сша
восточная европа
еврокомиссия
евросоюз
польша
природный газ
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США желают занять нишу поставщика энергетических ресурсов в Восточную Европу, и Польша станет козырем Вашингтона в борьбе с Россией, пишет National Interest."Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка. Проамериканская позиция Варшавы и стратегическое расположение делают ее идеальным партнером для начала новой эры сотрудничества, особенно в Центральной и Восточной Европе, омываемой Балтийским, Черным и Адриатическим морями", — указано в статье.Там также упоминается, что в то время, как ЕС готовится к введению запрета на российский газ, США планируют занять центральное место в экспорте энергоносителей в Европу."Польша становится жизненно важным и растущим рынком — в экономическом и военном отношении — для Соединенных Штатов и выделяется как надежный союзник в противостоянии таким общим противникам, как Россия и Китай. &lt;…&gt; Имея Польшу в качестве основы и Италию и Румынию в качестве перевалочных пунктов, Соединенные Штаты могут создать прочный энергетический альянс в регионе", — заключило издание.Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки ее углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать нефть и газ из России.
https://ria.ru/20250518/serbiya-2017687060.html
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россия
сша
восточная европа
польша
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россия, сша, восточная европа, еврокомиссия, евросоюз, польша, природный газ
Россия, США, Восточная Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, Польша, Природный газ
"Новый порядок": на Западе раскрыли, что США готовят в Польше для России

National Interest: Польша станет ключевым союзником США в борьбе с РФ

© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США желают занять нишу поставщика энергетических ресурсов в Восточную Европу, и Польша станет козырем Вашингтона в борьбе с Россией, пишет National Interest.
"Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка. Проамериканская позиция Варшавы и стратегическое расположение делают ее идеальным партнером для начала новой эры сотрудничества, особенно в Центральной и Восточной Европе, омываемой Балтийским, Черным и Адриатическим морями", — указано в статье.
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Там также упоминается, что в то время, как ЕС готовится к введению запрета на российский газ, США планируют занять центральное место в экспорте энергоносителей в Европу.
"Польша становится жизненно важным и растущим рынком — в экономическом и военном отношении — для Соединенных Штатов и выделяется как надежный союзник в противостоянии таким общим противникам, как Россия и Китай. <…> Имея Польшу в качестве основы и Италию и Румынию в качестве перевалочных пунктов, Соединенные Штаты могут создать прочный энергетический альянс в регионе", — заключило издание.
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Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки ее углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать нефть и газ из России.
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