https://ria.ru/20250519/poryadok-2017747269.html

"Новый порядок": на Западе раскрыли, что США готовят в Польше для России

"Новый порядок": на Западе раскрыли, что США готовят в Польше для России - РИА Новости, 19.05.2025

"Новый порядок": на Западе раскрыли, что США готовят в Польше для России

США желают занять нишу поставщика энергетических ресурсов в Восточную Европу, и Польша станет козырем Вашингтона в борьбе с Россией, пишет National Interest. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T03:14:00+03:00

2025-05-19T03:14:00+03:00

2025-05-19T11:39:00+03:00

россия

сша

восточная европа

еврокомиссия

евросоюз

польша

природный газ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898289515_0:0:3286:1848_1920x0_80_0_0_10e642d7d7e654f0d7b5a833f3300e5b.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США желают занять нишу поставщика энергетических ресурсов в Восточную Европу, и Польша станет козырем Вашингтона в борьбе с Россией, пишет National Interest."Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка. Проамериканская позиция Варшавы и стратегическое расположение делают ее идеальным партнером для начала новой эры сотрудничества, особенно в Центральной и Восточной Европе, омываемой Балтийским, Черным и Адриатическим морями", — указано в статье.Там также упоминается, что в то время, как ЕС готовится к введению запрета на российский газ, США планируют занять центральное место в экспорте энергоносителей в Европу."Польша становится жизненно важным и растущим рынком — в экономическом и военном отношении — для Соединенных Штатов и выделяется как надежный союзник в противостоянии таким общим противникам, как Россия и Китай. <…> Имея Польшу в качестве основы и Италию и Румынию в качестве перевалочных пунктов, Соединенные Штаты могут создать прочный энергетический альянс в регионе", — заключило издание.Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки ее углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать нефть и газ из России.

https://ria.ru/20250518/serbiya-2017687060.html

https://ria.ru/20250519/reyting-2016885965.html

https://ria.ru/20250518/estoniya-2017582984.html

россия

сша

восточная европа

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, восточная европа, еврокомиссия, евросоюз, польша, природный газ