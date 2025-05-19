"Новый порядок": на Западе раскрыли, что США готовят в Польше для России
National Interest: Польша станет ключевым союзником США в борьбе с РФ
© AP Photo / Alik KepliczВаршава, Польша
© AP Photo / Alik Keplicz
Варшава, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США желают занять нишу поставщика энергетических ресурсов в Восточную Европу, и Польша станет козырем Вашингтона в борьбе с Россией, пишет National Interest.
"Вашингтон и Варшава создают основу для нового трансатлантического энергетического порядка. Проамериканская позиция Варшавы и стратегическое расположение делают ее идеальным партнером для начала новой эры сотрудничества, особенно в Центральной и Восточной Европе, омываемой Балтийским, Черным и Адриатическим морями", — указано в статье.
"Польша становится жизненно важным и растущим рынком — в экономическом и военном отношении — для Соединенных Штатов и выделяется как надежный союзник в противостоянии таким общим противникам, как Россия и Китай. <…> Имея Польшу в качестве основы и Италию и Румынию в качестве перевалочных пунктов, Соединенные Штаты могут создать прочный энергетический альянс в регионе", — заключило издание.
Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года.
В России ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки ее углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать нефть и газ из России.