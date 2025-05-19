https://ria.ru/20250519/portugaliya-2017745334.html

Центристы побеждают на парламентских выборах в Португалии, пишут СМИ

Центристы побеждают на парламентских выборах в Португалии, пишут СМИ - РИА Новости, 19.05.2025

Центристы побеждают на парламентских выборах в Португалии, пишут СМИ

Правоцентристская коалиция "Демократический альянс" (АД) во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Луишем Монтенегру выиграла досрочные парламентские... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T02:32:00+03:00

2025-05-19T02:32:00+03:00

2025-05-19T02:32:00+03:00

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МАДРИД, 19 мая – РИА Новости. Правоцентристская коалиция "Демократический альянс" (АД) во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Луишем Монтенегру выиграла досрочные парламентские выборы в Португалии, но не смогла получить абсолютное большинство, передает новостное агентство RTVE. "После обработки 99% бюллетеней правящая правоцентристская коалиция "Демократический альянс" (АД) получает 32,19% голосов и 81 мандат, однако настоящим победителем вечера стала ультраправая партия Chega, которая с 22,61% голосов и 54 мандатами оспаривает второе место у Социалистической партии (PS), набравшей 23,38% и получившей 55 депутатских мест в парламенте", - пишет издание. Граждане страны избирали 230 депутатов Собрания Республики – однопалатного парламента Португалии – по 22 избирательным округам, включая материковую часть страны, острова Мадейра и Азоры, а также зарубежные диаспоры. Граждане Португалии приняли участие в четвёртых за последние 5,5 лет выборах. Голосование было назначено после того, как в марте правительство премьера Луиша Монтенегру утратило доверие парламента на фоне расследования о возможном конфликте интересов, связанном с семейным бизнесом премьера. Партия Chega во главе с Андре Вентурой значительно улучшила свои позиции по сравнению с выборами 2024 года, где получила 50 мест и 18% голосов. После оглашения результатов Вентура заявил, что партия "разрушила" 50-летнюю систему политического двоевластия, сложившуюся в стране после Революции гвоздик в 1974 году. Несмотря на высокий результат Chega, Монтенегру вновь подтвердил, что не намерен вступать в коалицию с ультраправыми. В то же время он ранее поддержал инициативу о высылке 18 тысяч нелегальных мигрантов — одно из центральных предложений Chega в предвыборной кампании. По конституции премьер-министр в Португалии назначается президентом страны и имеет 10 дней на представление своей программы парламенту. Формально правительство может быть утверждено, если против него не проголосует абсолютное большинство депутатов. Пока не ясно, попытается ли Монтенегру вновь сформировать кабинет меньшинства или будет искать коалиционного партнёра. Возможным союзником может стать партия "Либеральная инициатива" (IL), получившая 5,47% голосов и семь мандатов. Ранее Монтенегру выражал готовность сотрудничать с либералами. Однако даже в случае объединения с IL коалиции не хватит голосов до большинства, и судьба будущего кабинета остаётся неопределённой. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза уже заявил, что в ближайшие дни проведёт консультации с лидерами партий для ускоренного формирования нового правительства.

https://ria.ru/20250518/portugaliya-2017484748.html

https://ria.ru/20250320/prezident-2006160321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, португалия, мадейра